Esporte Real e Barcelona abrem treinos e interagem com torcedores antes da Copa do Rei

Real Madrid e Barcelona resolveram abrir seus treinos para os torcedores nesta segunda-feira antes de seus respectivos compromissos pela Copa do Rei. O time merengue não revelou, mas milhares de pessoas estiveram no estádio Alfredo Di Stéfano. Já a equipe catalã confirmou que mais de 15 mil torcedores foram ao Camp Nou.

O Real Madrid enfrenta o Cacereño, time da quarta divisão do Campeonato Espanhol, nesta terça-feira, às 17h. O técnico Carlo Ancelotti convocou 20 jogadores e deixou alguns nomes importantes de fora, a exemplo de Toni Kroos, Modric, Vinícius Júnior e Benzema.

No entanto, todos os jogadores estiveram no treino desta segunda-feira e atenderam os torcedores, com fotos, autógrafos e apertos de mão. Benzema e Vinícius Júnior foram os atletas mais procurados pelos fãs.

No Barcelona, o clube revelou que os valores dos ingressos cobrados para acompanhar o treino serão enviados ao projeto “Robots”, programa que desenvolve robôs para o bem-estar pediátrico.

Os atletas também deram autógrafos e distribuíram bolas para os torcedores. Gavi foi o jogador mais procurado. O time do Barcelona ainda interagiu com duas crianças hospitalizadas por meio de robôs, Pol e Joyce, em uma iniciativa de promover o programa.

O Barcelona enfrenta o Intercity, time da terceira divisão, na quarta-feira, às 17h.