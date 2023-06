Esporte Rayssa leal vai à semifinal do Pro Tour de Roma com melhor nota; Mazetto e Pâmela avançam

O skate brasileiro continua fazendo bonito no circuito mundial. Nesta sexta-feira, três das quatro representantes da equipe verde e amarela conseguiram classificação às semifinais do Pro Tour de Roma. A prodígio Rayssa Leal se garantiu com a melhor marca, com Gabriela Mazetto e Pâmela Rosa também se garantindo. Apenas Kemily Suiara parou nas quartas de final.

Rayssa não precisou disputar a primeira fase da competição por causa de posição privilegiada do ranking mundial, do qual é líder. A vice-campeã olímpica e ganhadora do X-Games busca vaga nos Jogos Olímpicos de 2024 e o Pro Tour vale classificação para Paris. Ciente da importância do evento, a jovem estrela fez a melhor marca das quartas de final.

A skatista maranhense obteve sua melhor nota na segunda volta das quartas de final em Roma, ao cravar 70.43 pontos. Cada atleta tem direito a duas voltas por etapa e todas as brasileiras melhoraram suas notas no giro final.

Além de Rayssa, Gabriela Mazetto se garantiu na sétima colocação, com 55.51 pontos, diante de um 11º posto de Pamela Rosa, que avançou com 48.15. Kemily Suiara não conseguiu fazer boas apresentações e terminou somente na 22ª posição, com 32.55. Somente as 16 melhores avançaram para a semifinal.

“A gente competiu bem e conseguiu passar para as semis. Infelizmente a Kemily não conseguiu, mas espero que (avance) na próxima”, comentou Rayssa Leal, feliz com o desempenho dela e das companheiras do País e lamentando, ao mesmo tempo, a eliminação de Kemily.

“Hoje foi bem legal, consegui acertar minhas duas voltas completas. As duas foram muito boas. Na primeira eu consegui ficar em quarto e na segunda consegui ir para o primeiro lugar”, avaliou Rayssa, que volta a competir neste sábado, entre 10h55 e 13h40 (de Brasília), na busca pela vaga na decisão de domingo à tarde.