Rayssa Leal responde sobre rumor de atuar pelo Flamengo e reitera time do coração

Dona de duas medalhas de prata em Jogos Olímpicos, Rayssa Leal se tornou um dos nomes mais relevantes do esporte brasileiro. Após mais um bom desempenho na Olimpíada de Paris-2024, a skatista teve seu nome vinculado ao Flamengo, clube que tem equipes de diversas modalidades esportivas e poderia ter interesse em contar com ela para um time de skate.

Rayssa Leal – Foto: Wander Roberto / COB

A informação do possível interesse do rubro-negro foi divulgada pelo jornal Extra e republicada pelo influencer e comunicador Gabriel Reis, conhecido como “Paparazzo Rubro-Negro”, em sua conta do Instagram. No post, o jornalista cita a possibilidade de Rayssa atuar pelo Flamengo, mas a própria skatista comentou se declarando, mais uma vez, torcedora do Corinthians.

O simples comentário “sou Corinthians” feito por Rayssa foi o suficiente para gerar uma série de interações de flamenguistas na publicação e a torcida parece não ligar para a escolha da skatista. “Não tem problema, você é bem-vinda. Vem ser feliz”, diz uma das respostas à atleta.

Nesta Olimpíada, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Jade Barbosa conquistaram medalhas olímpicas pelo Flamengo na ginástica, assim como Rafaela Silva, no judô, que também é atleta do clube carioca. Isaquias Queiroz, da canoagem, também está na briga por medalhas e também representa o clube carioca em Paris.

Apesar do rumor do time de skate no clube carioca, a equipe não se pronunciou oficialmente sobre essa possibilidade.