Rayssa Leal manda mensagem religiosa em Libras; ato é proibido pelo COI

Um gesto feito por Rayssa Leal durante a transmissão da etapa classificatória do skate street feminino na Olimpíada de Paris chamou atenção dos telespectadores. Na manhã deste domingo, a medalhista de bronze gesticulou para a câmera e enviou uma mensagem de cunho religioso em Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

“Jesus é o caminho, a verdade e a vida”, afirmou a brasileira. O gesto repercutiu nas redes sociais e se tornou motivo de debate. De acordo com as regras do Comitê Olímpico Internacional (COI), mensagens religiosas ou políticas são proibidas durante os Jogos Olímpicos.

Ao Uol, a skatista diminuiu a preocupação com uma possível punição. “Se eu peguei advertência, não estou sabendo. Ainda não chegou em mim. Se eu pegar alguma advertência, a gente descobre mais tarde”, respondeu de forma bem humorada.

A jovem de 16 anos é cristã e tem o costume de repetir a mensagem antes das competições que participa. “Eu pedi forças e mandei uma mensagem para todo mundo, que Deus é o caminho, a verdade e a vida.”

Segundo a jovem, a língua de sinais foi utilizada porque o microfone da transmissão dificilmente pegaria sua voz. “Foi o meio que achei de comunicar com todo mundo. Acho isso muito importante”, finalizou.

No Brasil, o atacante Pedro, do Flamengo, é conhecido por utilizar o mesmo gesto durante suas comemorações de gol.