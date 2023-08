Rayssa Leal fica em 4º e perde chance de bater recorde no Mundial de Skate Street

Rayssa Leal perdeu a oportunidade de colocar ainda mais seu nome na história do Skate Street. A Fadinha, que vinha de cinco vitórias consecutivas na Liga Mundial, acabou apenas no quarto lugar em Tóquio, que teve a australiana Chloe Covell como campeã inédita.

Após vencer todas as etapas na temporada passada, Rayssa Leal iniciou 2023 com vitória em Chicago, na etapa dos Estados Unidos, mas não teve uma exibição de gala neste sábado. Ela tinha a chance de ultrapassar Nyjah Huston, que também tem cinco títulos seguidos em etapas da Liga Mundial de Skate Street, a SLS.

Rayssa fechou sua participação com 22,6 pontos. A brasileira chegou perto de brigar pelo título ao tentar um trick em sua última manobra. Na aterrissagem, escorregou e acabou terminando em quarto lugar.

O título inédito ficou com a australiana Chloe Covell, que fez uma disputa quentíssima com a japonesa Momiji Nishiya. A australiana acertou um belo flip de base trocada e acabou arrancando uma nota nove dos juízes, totalizando 23,5 pontos, pouco mais do que a medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio, que ficou com 31,2. A holandesa Roos Zwetsloot completou o pódio com 26,4.

MASCULINO COM KELVIN HOEFLER

Medalhista de prata na última Olimpíada, Kelvin Hoefler voltou a Tóquio, mas teve apenas um modesto quinto lugar na etapa da Liga Mundial. O brasileiro não conseguiu encaixar nenhuma manobra, o que lhe deixou longe de brigar pelo título.

A etapa foi conquistada pelo japonês Yuto Horigome, que somou 37,2 pontos, com boa folga para o segundo colocado, seu compatriota, Daikki Ikeda, com 34. O americano Nyjah Huston terminou em terceiro com 26,8.