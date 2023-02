Rayssa Leal exalta fisioterapeuta após lesão e título mundial no skate

Rayssa Leal levou um susto durante a semana, dias antes de se sagrar campeã mundial pela primeira vez na carreira. A skatista brasileira sofreu uma queda durante o treino, antes das quartas de final, e virou dúvida para sequência do Mundial de Street, disputado em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. Mas se recuperou a tempo de disputar e vencer a final, neste domingo. Ao fim da disputa, ela agradeceu seu fisioterapeuta.

“Ninguém conquista nada sozinho. Eu sou abençoada por ter o apoio da minha família e do meu time, que só me fortalece nos momentos de dificuldade. E hoje o meu agradecimento especial é para o meu fisioterapeuta @doc_paz, que elaborou um plano de tratamento intensivo que me fez melhor dia pós dia, me fazendo subir cada degrau até o topo. Alisson muito obrigada!”, disse a skatista, em seu perfil nas redes sociais.

O fisioterapeuta Alison Leff Paz ajudou na rápida reabilitação da atleta de 15 anos, que sofreu com dores no punho direito desde a queda no treinamento. Desde então, ela competiu com uma proteção no local, assim como fez neste domingo. Aparentemente, a proteção não atrapalhou em nada na performance da medalhista olímpica.

Rayssa alcançou a maior nota do dia (87,22) e uma somatória de 255,58 para garantir a medalha de ouro e o título de campeã mundial. “Que dia incrível! Ouvir nosso HINO no lugar mais alto do pódio foi emocionante”, festejou.

Ela também agradeceu pelo apoio recebido da Confederação Brasileira de Skate. “Obrigada a @cbskskate por todo suporte em mais uma etapa e a toda torcida brasileira que sempre, sempre me manda energia positiva que eu sinto mesmo que distante. O ouro é NOSSOO”, celebrou.