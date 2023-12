Esporte Rayssa Leal avança em 2º lugar para as semifinais do Mundial de Street

A brasileira Rayssa Leal estreou bem no Mundial de Skate Street e avançou às semifinais com a segunda colocação geral, em Tóquio, no Japão. A medalhista olímpica terá a companhia da compatriota Pâmela Rosa, que também se classificou para a próxima fase, na 10ª posição, na madrugada desta sexta-feira, pelo horário de Brasília.

Estreando direto nas quartas de final, Rayssa manteve o embalo do título conquistado no Super Crown, em São Paulo, no início do mês, e se destacou desde o início. Na primeira volta, anotou 70,68. Em seguida, registrou 74,87. A brasileira só ficou atrás da australiana Chloe Covell, que obteve 77,26.

Atrás de Rayssa vieram as japonesas Akama Luz (69,92), Nishiya Momiji (69,37), Oda Yumeka (66,65) e Nakayama Funa (64,28). Pâmela Rosa obteve sua melhor nota na segunda volta: 55,25.

No feminino, o Brasil ainda teve Isabelly Ávila, que não passou do 19º posto, com 37,95 na primeira volta, e Kemily Suiara, que foi a 32ª colocada, com 8,14 na primeira volta). Elas ficaram fora da disputa entre as 16 melhores, que avançaram às semifinais.

No masculino, o representante brasileiro nas semifinais será Gabryel Aguilar, que terminou as quartas em 11º. Ele obteve sua melhor nota na segunda volta: 60,69. Lucas Rabelo e Kelvin Hoefler, medalhista olímpico nos Jogos de Tóquio, em 2021, foram eliminados. Rabelo ficou em 22º, com 45,73, enquanto Hoefler foi apenas o 25º colocado, com 39,36.