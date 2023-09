Rayssa Leal avança à final na Suíça com melhor nota e Pâmela Rosa também se classifica

Principal skatista do Brasil na atualidade, Rayssa Leal está em mais uma final e com enorme expectativa de subir ao pódio neste sábado. A Fadinha avançou à decisão do Pro Tour Skate Street, disputado em Lausanne, na Suíça, com a melhor nota das semifinais. Ela cravou 236.64. A também brasileira Pâmela Rosa se garantiu entre as oito finalistas com a sétima marca: 225.60.

Além das brasileiras, a final contará com quatro japonesas, Yumeka Oda (235.89 pontos), Funa Nakayama (233.73), Momiji Nishiya (228.34) e Coco Yoshizawa (227.99), a americana Paige Heyn (234.54) e a holandesa Roos Zwetsloot (222.70).

A competição vale pontos para o ranking da World Skate, e terminar bem é importante para as brasileiras na definição da vagas para Paris-2024. Serão três representantes por país na olimpíada, e Rayssa é a primeira colocada atualmente.

O Brasil teve seis representantes na modalidade feminina em Lausanne. Rayssa já entrou nas quartas, fase nas quais Pâmela Rosa chegou com 4ª melhor nota na primeira fase, seguida de Gabi Mazetto, 6ª, Kemily Suiara, 14ª, e Ariadne Souza, 15ª. Somente Carla Karolina não se garantiu entre as 16 melhores.

Na busca para avançar às semifinais, Gabi Mazetto e Ariadne Souza acabaram eliminadas, e Rayssa deu um susto ao somar notas ruins e ficar somente no 11º lugar. A resposta de que tudo estava tranquilo veio nesta sexta-feira, com desempenho em alto nível. A vontade da Fadinha de brilhar era tanto que ela quase “fura a fila” da disputa, ao se posicionar na hora da volta de Kemily, eliminada com a 15ª nota.

Rayssa chega entre as favoritas para o título em Lausanne, em briga que deve ser acirrada com a campeã olímpica Momiji Nishiya e a americana Paige Heyn. Segunda da semifinal, Yumeda Oda corre por fora na disputa, mas é candidata à surpresa.