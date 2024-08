Esporte Rayan Dutra tira melhor nota do Brasil no trampolim, mas fica fora da final em Paris-2024

A Ginástica de Trampolim do Brasil encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta sexta-feira sem conseguir chegar à final. Rayan Dutra, de 22 anos, encerrou a classificatória na 12ª posição ao registrar 56.370 em sua melhor tentativa. O mineiro ficou a cerca de dois pontos de uma posição entre os oito finalistas que vão brigar por medalhas.

O resultado, porém, superou a melhor marca do país na modalidade. Nos Jogos do Rio-2016, Rafael Andrade encerrou a sua participação na competição olímpica em 15º lugar.

Apesar de não ter cumprido o objetivo de ficar entre os oito melhores, Rayan expressou o pensamento de que algo importante está sendo construído na ginástica de trampolim. “Sei que trabalhei muito para estar aqui. E este é o início de algo muito grande para a nossa modalidade”, declarou o ginasta.

Nesta edição dos Jogos, o Brasil teve uma representante no feminino. Camilla Gomes terminou a prova na 15º posição, ao obter 50.580 e também ficou fora da briga pelo pódio em Paris.

Apesar do resultado, a atleta afirmou que a evolução do esporte vem acontecendo em larga escala e vê progressos a curto prazo no Brasil. “Conquistamos quatro medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Já estamos em outro patamar. Chegar aqui foi o primeiro passo. Queremos mais. Portanto, um objetivo realista para 2028 é alcançar a final olímpica no feminino e no masculino. A medalha olímpica é, sim, um objetivo real”, comentou.