Esporte Raulzinho rompe tendão do joelho direito contra Irã e está fora da Copa do Mundo de Basquete

O Brasil atropelou o Irã na estreia da Copa do Mundo de Basquete masculina e venceu por 100 a 59. O jogo, no entanto, ficou marcado por uma péssima notícia: a lesão do armador Raulzinho. Raul Neto, um dos grandes destaques da seleção brasileira, sofreu uma ruptura do tendão patelar do joelho direito durante o terceiro quarto da partida e, de acordo com a Confederação Brasileira de Basketball (CBB), está fora do restante da Copa do Mundo.

Em comunicado, a CBB informou que o atleta “foi atendido de imediato, ainda na quadra, com suspeita de ruptura do tendão patelar. A lesão foi confirmada em exame de ressonância magnética feita minutos depois no hospital oficial do evento, sob orientação e acompanhamento do Diretor de Saúde e médico da Seleção Brasileira, Carlos Vicente Andreoli.”

Raulzinho já está no hotel com a delegação e sob os cuidados do departamento médico. O regulamento do torneio não permite que o Brasil chame um substituto e a seleção precisará continuar na competição com apenas 11 atletas.

O lance da lesão ocorreu em um contra-ataque, quando o jogador escorregou e ficou sentindo muitas dores no joelho. Ele precisou sair de maca da quadra. De acordo com a CBB, Raul sofreu a ruptura no movimento de salto.