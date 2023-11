Raptors revertem desvantagem de 22 pontos e vencem Spurs; Cavaliers batem Warriors

O Toronto Raptors reverteu uma desvantagem de 22 pontos, na noite deste domingo, e buscou uma vitória por 123 a 116 sobre o San Antonio Spurs na prorrogação. A reação foi liderada por Scottie Barnes, autor de 30 pontos, dos quais 17 foram marcados no quarto final, e 11 rebotes. Nem mesmo o calouro sensação Victor Wembanyama, que teve 20 pontos e nove rebotes, foi capaz de evitar o revés dos Spurs em casa.

Do lado dos Raptors, Barnes teve Dennis Schroder e O.G. Anunoby como importantes aliados, cada um com 24 pontos, para impor um jogo mais agressivo a partir da segunda metade. “Não fizemos jogadas diferentes”, disse Darko Rajakovic, técnico da equipe canadense. “Foram apenas nossas intenções, o quão agressivos nós fomos durante a segunda parte, foi isso que nos deu a chance de vencer”, completou.

Os melhores números de pontuação da franquia de San Antonio não foram de Wemby, mas de Keldon Johnson, responsável por 26 pontos. Zach Colins também teve boa contribuição, com 21 pontos. De qualquer forma, o francês de 19 anos teve momentos em quadra que justificam toda a expectativa colocada sobre ele, como os cinco tocos que distribuiu ao longo da partida. O resultado deixa os Spurs no oitavo lugar da Conferência Oeste e os Raptors em nono no Leste.

CAVALIERS ENCERRAM TABU

Em Cleveland, o Golden State Warriors, que só havia sido derrotado na rodada de estreia, para os Sun, viu chegar ao fim sua série de cinco vitórias. Perdeu por 115 a 104 para os Cavaliers, que contaram com 31 pontos e sete assistências de um inspiradíssimo Donovam Mitchell. Com isso, a franquia de Ohio encerrou um longo jejum frente à equipe californiana e voltou a vencê-la em jogos de temporada regular após sete anos. O último triunfo havia sido em dezembro de 2016.

“É um baita de um sentimento”, disse Mitchell depois da partida. “Eu sei que isso é uma rivalidade, então eu sei o quanto essa vitória significa para nossos torcedores. Nós estamos constantemente tentando chegar ao nível em que eles (Warriors) estão há muito tempo e acredito que fizemos um jogo completo esta noite”, completou.

DURANT E DONCIC BRILHAM

A noite também foi de ótimos números para estrelas como Kevin Durant e Luka Doncic. Durant anotou 41 pontos na vitória por 120 a 106 do Phoenix Suns sobre o Detroit Pistons e Doncic anotou mais um “double-double” para ajudar o Dallas Mavericks a vencer o Charlotte Hornets por 124 a 118. Com 23 pontos e 12 rebotes, o esloveno flertou com um “triple-double”, pois teve nove assistências. Até agora, ele conseguiu colocar números de dois dígitos em pelo menos duas estatísticas em todos os jogos da temporada. No jogo deste domingo, viu um adversário ter um desempenho como o seu, pois Lonzo Ball teve 30 pontos, dez rebotes e 13 assistências pelos Hornets.

Em outro jogo de domingo, o Memphis Grizzlies venceu pela primeira vez na atual temporada ao bater o Portland Trail Blazers por 112 a 100. Desmond Bane fez 30 pontos e teve oito rebotes para liderar os Grizzlies, enquanto Malcom Brogdon somou um “double-double” de 18 pontos e 11 assistências para os Blazers.

Confira os resultados da NBA deste domingo:

Detroit Pistons 106 x 120 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 116 x 123 Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers 115 x 104 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 124 x 118 Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers 100 x 112 Memphis Grizzlies

Confira os jogos da NBA desta segunda-feira:

Golden State Warriors x Detroit Pistons

Indiana Pacers x San Antonio Spurs

Orlando Magic x Dallas Mavericks

Philadeplhia 76ers x Washington Wizards

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

Miami Heat x Los Angeles Lakers

New York Knicks x LA Clippers

Chicago Bulls x Utah Jazz

Houston Rockets x Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves x Boston Celtics

Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans