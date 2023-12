Raphinha e Sergi Roberto se destacam e Barcelona escapa de tropeço contra o lanterna Almería

Pior time do Campeonato Espanhol, o Almería é o único que ainda não ganhou na competição. São somente cinco pontos do lanterna. Números que sugeriam uma partida tranquila para o Barcelona no Estádio Olímpico Lluís Companys, sua casa enquanto o Camp Nou passa por reforma, nesta quarta-feira. Mas os comandados de Xavi Hernandez passaram enorme sufoco, cederam o empate duas vezes e foram salvos por Iñaki Peña no fim, com defesa espetacular que garantiu o sofrido 3 a 2.

Os heróis do triunfo catalão, além do goleiro, foram Raphinha e o espanhol Sergi Roberto, responsáveis pelos três gols. Aproveitando um rebote do goleiro após cobrança de escanteio e cabeçada forte, o brasileiro apareceu para abrir o placar ainda na primeira etapa.

A vantagem, porém, durou pouco. Oito minutos após sair em desvantagem, o Alméría buscou o empate, com Leo Baptistão, levando o 1 a 1 para o intervalo e deixando os torcedores do Barcelona apreensivos.

O retorno do intervalo foi com os donos da casa apostando nos cruzamentos. Aos15, Raphinha cobrou o escanteio na cabeça de Sergi Roberto, recolocando os catalães em vantagem no placar. Quarta assistência dos brasileiro nos últimos quatro jogos. O Almería repetiu a primeira etapa e reagiu rápido, desta vez com Gonzalez.

Já sem Raphinha em campo, coube a Lewandowski achar passe preciso para Sergi Roberto aparecer nas costas da defesa visitante e bater para anotar o terceiro. Restavam poucos minutos, a torcida estava empolgada, mas levou novo susto: Baba apareceu livre na área e cabeceou para milagre de Peña.

Ainda deu tempo de Sergi Roberto acertar a trave do Almería. Ao apito final, o técnico Xavi celebrou muito o resultado, que faz o Barcelona subir para 38 pontos, na terceira posição. O Girona lidera com 44, diante de 42 do Real Madrid.