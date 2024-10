Esporte Raphinha diz que camisa do Barça com nome de jogador do Bilbao foi ‘falta de respeito’

Em boa fase no Barcelona, Raphinha respondeu às críticas de um influenciador digital sobre o seu desempenho no time catalão, nesta terça-feira. O atacante afirmou que um vídeo publicado em agosto, que trazia o nome de Nico Williams na camisa que o brasileiro costuma vestir no Barça, foi uma “falta de respeito”.

“Já comentei no Instagram sobre a piada de mau gosto sobre a camisa do Nico e a minha. As pessoas deveriam respeitar os jogadores do clube. Ele coloca o nome e o número que quiser na camisa, mas isso não influenciou no meu início. Mas estou motivado, tenho dois anos de contrato”, afirmou o brasileiro.

Raphinha foi alvo de diversas críticas da torcida e da imprensa espanhola na temporada passada em razão do desempenho abaixo do esperado. Quando abriu a janela de transferências, muitos torcedores pediram a contratação Nico Williams, destaque do Athletic Bilbao e da seleção espanhola.

Em agosto, o influenciador espanhol David Suarez foi além e publicou vídeo e foto com a camisa do clube, com o nome de Nico nas costas, justamente com o número 11, usado por Raphinha no time catalão.

A situação mudou nesta temporada, sob o comando do técnico Hansi Flick, contratado justamente na última janela. Raphinha se consolidou como titular da equipe, se destacando ainda nas partidas da seleção brasileira.

Nesta quarta, o atacante alcançará a marca de 100 jogos pelo time espanhol, ao enfrentar o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. “No começo, sabia que teria que me adaptar a outras posições e a uma outra forma diferente de jogar, mas dou o meu melhor. Se trabalhava 100%, agora dou 200%”, declarou.

O desempenho lhe rendeu até a liderança da equipe. Nesta temporada, ele se tornou um dos quatro capitães do Barça. “É um grande orgulho usar a braçadeira, não apenas em campo, mas fora dele e no vestiário. Ouvir a todos, ajudar a todos o máximo que posso. Estou sempre pronto para meus companheiros de equipe e é uma coisa feliz e emocionante ser capitão”, comemorou.