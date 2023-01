Raphinha dá assistência, Pedri marca e Barcelona bate Getafe no Espanhol

Com assistência do brasileiro Raphinha e gol de Pedri, o Barcelona confirmou o favoritismo e derrotou o Getafe por 1 a 0 neste domingo, no Camp Nou, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, chegou a oito jogos de invencibilidade e somou seu 44º ponto na tabela de classificação, na qual ocupa a primeira colocação.

O Getafe, por outro lado, conheceu a terceira derrota consecutiva e ficou na 16ª posição, com 17 pontos, próximo da zona de rebaixamento.

Com o Barcelona embalado, o técnico Xavi apostou em uma formação com Raphinha, Fati e Dembele no setor ofensivo. No primeiro tempo, o time catalão foi superior, mas encontrou um adversário fechado, ciente do poderio de um dos favoritos ao título espanhol.

O Barcelona encontrou dificuldade em furar o bloqueio do Getafe e foi fazer isso apenas aos 35 minutos, quando abriu o placar. Raphinha cruzou para Pedri, que pegou de primeira para fazer um belo gol no Camp Nou. A resposta veio na sequência, mas Marc-Andre fez um milagre no arremate de Borja Mayoral.

Apesar da pressão dos quase 80 mil torcedores presentes no estádio, o Barcelona fez um segundo tempo discreto. Teve a posse de bola, mas não conseguiu criar muitas chances claras, mérito da tática do Getafe, que se abdicou de atacar para segurar o rival.

O Barcelona teve a melhor oportunidade da segunda etapa aos 40 minutos. Kessie saiu na frente de David Seria, mas acabou chutando no meio, facilitando a defesa do goleiro, que impediu que o time catalão ampliasse. No entanto, não conseguiu impedir a derrota.

Ainda neste domingo, o Villarreal (5º) derrotou o Girona (11º) no El Madrigal por 1 a 0, enquanto Elche (20º) e Osasuna (7º) ficaram no 1 a 1, no Manuel Martínez Valero.