Raphinha admite erro e se desculpa após xingamento: ‘Não vai acontecer de novo’

Raphinha admitiu que errou feio ao soltar diversos palavrões no momento em que seu número subiu na placa para ser substituído na reta final do jogo com o Manchester United pela Liga Europa na quinta-feira. A bronca foi contra o técnico Xavi, que minimizou a polêmica. Para não ficar marcado no Barcelona como jogador indisciplinado, o brasileiro agiu rápido para assumir a falha e pediu desculpas ao treinador, ao time, para Ferran Torres, que entrou no seu lugar, e também para os torcedores.

Em papo com jornalistas ainda no Camp Nou, o atacante mostrou arrependimento e definiu a atitude intempestiva como fruto da vontade em ajudar a equipe. Ele tinha anotado o gol do empate por 2 a 2 sete minutos antes de sair e achava que podia definir uma virada na ida das oitavas de final,

“Quero pedir desculpas a todos e novamente ao treinador, ao Ferran Torres, à equipe e aos torcedores. Eu sei que errei e não vai acontecer de novo. Às vezes você quer tanto ajudar a equipe que passa por momentos sobre os quais não têm controle”, afirmou. “Foi um erro e já falei com o Xavi.”

Raphinha caiu de rendimento nos últimos jogos do Barcelona e vem tentando resgatar seu espaço. Como estava bem diante do United, queria ficar até o fim para tentar recuperar um pouco do moral. Além do gol, já havia dado duas finalizações perigosas na partida.

Xavi disse que também ficava bravo quando era substituído e revelou que o assunto já está resolvido. Raphinha não deve receber punição no clube. O Barcelona volta a campo neste domingo, diante do Cádiz, pelo Campeonato Espanhol, antes da volta das oitavas diante dos ingleses, nas quinta-feira. É possível que algumas peças sejam poupadas. Pedri e Gabi não estarão na partida do Old Trafford, um por lesão e o outro por suspensão.