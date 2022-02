Raphael Veiga valoriza campanha do Palmeiras após a derrota: ‘Saímos maduros’

Autor do único gol do Palmeiras na derrota para o Chelsea na final do Mundial de Clubes, Raphael Veiga valorizou a campanha do time brasileiro em Abu Dabi. Apesar do revés, o meio-campista elogiou a atuação da equipe na decisão do torneio, ressaltando a qualidade do time adversário.

“Temos que valorizar o que fizemos até aqui. Jogar de igual pra igual com uma equipe dessas não é fácil. Não chegamos aqui por sorteio, nem por acaso, foi por mérito. Ficamos chateados, mas saio muito feliz pela disposição de cada um nos dois jogos. Saímos muito mais maduros”, disse o jogador.

Raphael Veiga empatou a partida para o Palmeiras com um gol de pênalti aos 18 minutos do segundo tempo, deixando o placar em 1 a 1. O Chelsea, que havia aberto o marcador minutos antes com Lukaku, sentiu o golpe, mas acabou levando o título após Kai Havertz balançar as redes no fim da prorrogação, também em cobrança de penalidade.

“A gente sai triste, mas com a cabeça erguida sempre. Um jogo assim é difícil porque são lances pontuais. Às vezes a gente poderia chegar no começo do jogo, fazer um gol, e a partida ser diferente. São lances pontuais e eles fizeram mais gols que a gente”, concluiu o camisa 23.

Mesmo com o resultado negativo, Veiga mais uma vez demonstrou ser peça-chave na equipe de Abel Ferreira. Com o gol contra o Chelsea, o atleta de 26 anos aumentou a lista de tentos marcados em finais. Anteriormente, o jogador balançou as redes nas decisões da Libertadores, Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil. Na semifinal do Mundial, abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly.

O Palmeiras retorna para o Brasil neste domingo para a sequência da temporada. O próximo compromisso da equipe é o duelo contra a Ferroviária na quarta-feira, dia 16, na Fonte Luminosa, pelo Campeonato Paulista.