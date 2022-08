Esporte Raphael Veiga sofre lesão no tornozelo direito e causa preocupação no Palmeiras

O Palmeiras jogará em desvantagem o duelo de volta da semifinal da Copa Libertadores, não terá mais uma vez Danilo, suspenso por duas partidas, e pode também ter de decidir a vaga à final com o Athletico-PR sem um de seus craques, Raphael Veiga. O meio-campista deixou machucado a partida em Curitiba, disputada na noite de terça-feira, e preocupa a comissão técnica.

Veiga lesionou o tornozelo direito no segundo tempo do duelo na Arena da Baixada. Hugo Moura, volante do Athletico-PR, caiu em cima do pé do meia palmeirense, que prontamente se queixou de dores. Ele tentou seguir em campo, mas teve de ser substituído. Em seu lugar, entrou Bruno Tabata, que fez sua estreia na Libertadores.

No banco de reservas, assim que deixou o gramado, o jogador colocou gelo no tornozelo, que apresentava inchaço. Depois, ao sair da Arena da Baixada, apareceu com uma proteção no local.

Ainda não se sabe a gravidade do problema. Só haverá mais informações a respeito da condição física do atleta depois que ele for avaliado em São Paulo, o que deve acontecer nesta quarta-feira.

O Palmeiras reencontra o Athletico-PR na terça-feira que vem, dia 6, no Allianz Parque. Terá de vencer por dois gols de margem para se classificar a mais uma final da Libertadores. O vencedor do confronto disputará a decisão continental em Guayaquil, no Equador, contra Flamengo ou Vélez Sarsfield.