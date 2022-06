Raphael Veiga desfalca Palmeiras por lesão muscular na coxa direita

O meia Raphael Veiga teve constatada uma lesão muscular na coxa direita e vai desfalcar o Palmeiras, mas o clube não informou o tempo de recuperação. O principal nome do time na temporada já começou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Veiga tem 16 gols e seis assistências nas 29 partidas que fez neste ano. As grandes atuações aumentaram a pressão sobre Tite para convocar o atleta para a seleção brasileira.

A boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que Zé Rafael, que precisou ser substituído no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, no domingo, pelo Brasileirão, não sofreu contusão após levar uma pancada no joelho. O jogador deixou o campo nos minutos finais da partida para a entrada de Breno Lopes.

O meia Atuesta, que estava com a seleção colombiana, realizou treino regenerativo nesta terça-feira junto dos atletas que foram titulares no Allianz Parque. O jogador deve treinar na quarta-feira e estar à disposição para a próxima partida. “Volto com mais confiança e com gana de entrar o mais rapidamente possível no campo para desfrutar e fazer o que mais gosto, que é jogar futebol. Já quero treinar com meus companheiros, vestir a camisa do Palmeiras e ganhar jogos”, disse.

O Palmeiras voltará a campo na quinta-feira, contra o Botafogo, às 19h, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe viaja ao Paraná para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, às 18h. O time ainda está nas oitavas de final da Copa Libertadores – enfrentará o Cerro Porteño -, e da Copa do Brasil.

O Palmeiras é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, dois atrás do rival Corinthians. O time tem a melhor defesa da competição, com apenas cinco gols sofridos. A equipe do técnico Abel Ferreira está invicta há 15 partidas, com 11 vitórias e quatro empates.