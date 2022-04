Ranking da ATP preserva o Top 10, Djokovic lidera e Fokina ganha 19 posições

Novak Djokovic permanece intocável no ranking da ATP após mais uma semana sem bons resultados. Mesmo caindo precocemente em Montecarlo, o sérvio ampliou sua vantagem sobre o russo Daniil Medvedev, o segundo colocado. Nenhuma mudança ocorreu no Top 10 e o maior beneficiado na nova lista divulgafa nesta segunda-feira foi o jovem espanhol Alejandro Davidovich Fokina, que subiu 19 posições.

Fokina, de 22 anos, chegou até a decisão de Montecarlo, na qual acabou derrotado pelo grego Stefanos Tsitsipas, bicampeão do torneio e quinto colocado na lista, atrás de Djokovic, Medvedev, Alexander Zverev e Rafael Nadal. Ojovem espanhol alcançou o 27º posto, com 1515 pontos.

Djokovic estava com somente 10 pontos de vantagem sobre Medvedev, mas a ausência do russo em Montecarlo, por lesão, acabou sendo benéfica e ele ampliou sua liderança, agora com 110 pontos de vantagens – perdeu 80, diante de 180 do oponente. Zverev poderia se aproximar bastante caso fosse o campeão, mas caiu nas semifinais.

As 14 primeiras colocações se mantiveram intactas no ranking. A primeira mudança foi a subida do argentino Diego Schwartzman, que ganhou o 15° lugar do canadense Denis Shapovalov, ao somar 135 pontos. O búlgaro Grigor Dimitrov também se deu bem, subindo de 29° para 23° com os 270 pontos conquistados.

O Brasil não tem nenhum tenista entre os 100 melhores. Thiago Monteiro aparece em 110°, subindo quatro posições, ao ganhar 15 pontos. Ele agora soma 611 no ranking.

Confira o ranking da ATP:

1° – Novak Djokovic (SER) – 8340 pontos

2° – Daniil Medvedev (RUS) – 8230 pontos

3° – Alexander Zverev (ALE) – 7465 pontos

4° – Rafael Nadal (ESP) – 6935 pontos

5° – Stefanos Tsitsipas (GRE) – 5980 pontos

6° – Matteo Berrettini (ITA) – 4945 pontos

7° – Casper Ruud (NOR) – 4110 pontos

8° – Andrey Rublev (RUS) – 3865 pontos

9° – Felix Auger-Aliassime (CAR) – 3625 pontos

10° – Cameron Norrie (GBR) – 3440 pontos

110° – Thiago Monteiro (BRA) – 611 pontos

190° – Felipe Meligeni (BRA) – 306 pontos

215° – Matheus Pucinelli de Almeida (BRA) – 254 pontos

230° – Thiago Seyboth Wild (BRA) – 236 pontos