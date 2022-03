Ramon Menezes, ex-Vasco e Cruzeiro, é o novo técnico da seleção brasileira Sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira que Ramon Menezes, ex-meia de Cruzeiro, Vitória e Vasco, irá comandar a seleção brasileira Sub-20. Detentor das Licenças Pró, A e B da CBF Academy, o ex-meia tem como principal objetivo preparar a equipe para o Torneio Conmebol Sul-Americana 2023, competição que dá vaga para a Copa do Mundo da categoria.

“A Seleção Brasileira está na minha história como jogador. Coincidentemente, minha primeira convocação foi para a seleção Sub-20 em 1991, quando fui campeão sul-americano e vice-campeão mundial. Retornei à seleção principal em 2001, quando disputei a Copa das Confederações com a geração que viria a ser campeã do mundo, no ano seguinte. Encaro esse chamado para treinar a categoria sub-20 como uma convocação. Estou pronto para o desafio. Há alguns anos já acompanho os jovens atletas. Conheço bem essa geração. É sempre uma honra estar na seleção brasileira”, disse Ramon.

A CBF chegou a estudar o nome de Fábio Matias, técnico do sub-20 do Flamengo, para a função, mas optou por Ramon Menezes pela sua história no futebol. A entidade ainda revelou que o ex-jogador já vinha trabalhando na função há aproximadamente um mês, mas o anúncio só foi formalizado nesta segunda-feira.

“Ramon mostrou-se o mais qualificado e preparado entre os nomes avaliados. Tem o perfil que buscamos em nossos treinadores. É um profissional moderno, acostumado a lidar com atletas mais jovens e ainda traz toda a sua experiência como ex-jogador. Era um craque dentro e fora de campo. Tem espírito vencedor. Um dos melhores da sua posição. Estamos satisfeitos com nossa escolha. Vamos em frente com nosso objetivo de seguir sendo protagonista em todas as competições e desenvolvendo os jogadores para a seleção principal”, analisou Branco, coordenador das categorias de base da seleção brasileira.

Tricampeão da Libertadores, sendo dois pelo Cruzeiro e um pelo Vasco, Ramon Menezes, de 49 anos, marcou época também no Vitória, onde foi tetracampeão baiano, e no Joinville, tendo conquistado o título da Série C do Campeonato brasileiro em 2011.

Ele se aposentou em 2013 e começou como assistente-técnico no Joinville. Como treinador, teve o primeiro trabalho no ASSEV, em Goiás. Na sequência, passou por Anápolis, Joinville, Guarani-MG, Tombense, CRB, Vasco e Vitória, seu último clube.