Ramon exalta performance de ‘novatos’ na seleção: ‘Mostram condições de vestir a camisa’

A convocação de Ramon Menezes para os amistosos da seleção brasileira com Guiné e Senegal rendeu quatro caras novas ao grupo que conta ainda com 14 jogadores remanescentes da Copa do Mundo do Catar. São eles: Ayrton Lucas (Flamengo), Vanderson (Monaco), Nino (Fluminense) e Joelinton (Newcastle).

Ramon ainda se referiu a Malcom (Zenit) como uma das novidades da seleção, mas o atacante, ex-Corinthians, já havia sido convocado anteriormente. No entanto, ainda não chegou a estrear com a camisa do Brasil

“As estreias se explicam pelo que esses jogadores estão fazendo em seus clubes, mostrando condições de vestir a camisa da seleção. Na convocação para amistoso com Marrocos (em março), também fizemos isso, dando oportunidade a quem estava se destacando. O leque é amplo. Agora chamamos dois para cada posição, com exceção dos goleiros, com o critério de que os mais novos tenham a companhia de quem já tenha experiência em Copa do Mundo”, afirmou Ramon.

O treinador, que está à frente da equipe sub-20 que está disputando a Copa do Mundo da categoria, enfatizou a “performance” dos atletas para explicar suas convocações. Ramon tem dado oportunidade para os jogadores que se destacam no período entre os compromissos da seleção brasileira. O lateral Ayrton Lucas e o meia Raphael Veiga (Palmeiras) são exemplos claros.

“Vanderson é um jogador muito forte fisicamente, com ótima técnica. Está tendo a primeira grande oportunidade na seleção. Joelinton é um jogador dinâmico, com intensidade muito boa. Jogador que pode fazer três funções, pode jogar de terceiro homem, segundo homem, até primeiro homem de meio-campo. É uma característica diferente dos atletas que trouxemos pela primeira vez. Vem de uma liga muito forte, um time forte, junto com o Bruno Guimarães, e optamos por trazê-lo. Desde a minha primeira oportunidade aqui, trouxemos alguns jogadores por estarem performando bem. A seleção brasileira está sempre aberta para os atletas que estão performando. O Ayrton está muito bem, já estava no campo da seleção. E tenho certeza que vai nos ajudar muito”, disse.

Para realizar a convocação, Ramon aproveitou o dia de folga da seleção sub-20 para retornar ao Brasil e anunciar os nomes na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ele estava liderando a equipe de base no Mundial da categoria, que está sendo disputado na Argentina.

“O presidente já tinha me avisado e de maneira alguma eu perdi o foco. Passei isso para os atletas e só fui falar depois do jogo de ontem (sábado), que eu viria aqui no Brasil, que era folga. Mas foco total no Mundial. Hoje, como é minha folga, fiz questão de vir aqui. Eu sou profissional, sou um cara que trabalha muito, afirmou.

Ramon não se incomoda em acumular cargos na CBF e indicou estar preparado para atender todas as solicitações da entidade. “Meu trabalho na seleção brasileira começa desde a chegada no sub-20. A partir do momento da primeira oportunidade na principal, você começa a ter um olhar mais amplo. Você vê que ao ter ganhado o Sul-Americano, a sub-20 também ganhou vaga para o Pan-Americano. Isso te leva a outra idade, 2000, 2001. Esse é o meu trabalho na CBF. Aumentar o leque na seleção sub-20, seleção sub-23. Eu trabalho para a seleção brasileira”, disse.

No dia 17 de junho, o Brasil enfrentará a seleção de Guiné, em Barcelona, na Espanha. Já o duelo com Senegal acontecerá no dia 20 do mesmo mês, na cidade de Lisboa, em Portugal.

Confira abaixo a lista de convocados da seleção:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Alex Telles (Sevilla), Ayrton Lucas (Flamengo), Danilo (Juventus) e Vanderson (Monaco);

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Nino (Fluminense);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United) e Joelinton (Newcastle);

Atacantes: Lucas Paquetá (West Ham), Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinícius Júnior (Real Madrid) e Raphael Veiga (Palmeiras).