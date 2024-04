Ramón e Emiliano Díaz dizem que foram demitidos do Vasco pelo Twitter

O técnico Ramón Díaz e seu filho e auxiliar técnico Emiliano Díaz reclamaram da forma como foram demitidos pelo Vasco, neste sábado. Os argentinos afirmaram que foram dispensados “pelo Twitter”, em referência à postagem do clube carioca sobre a demissão de ambos, poucos minutos após a derrota para o Criciúma por 4 a 0, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

“Foi o primeiro clube na minha história de treinador que me fez lutar contra o rebaixamento. Sempre lutei por títulos. Lamento o que passou. O carinho que me foi dado no Brasil foi enorme. Agradeço a todos os vascaínos. Não esperávamos ser demitidos pelo Twitter. Merecíamos outra coisa. Seguramente vamos nos encontrar. Agradecemos a todos”, declarou Ramón Díaz, em breve pronunciamento após a demissão.

O discurso foi reiterado por Emiliano. “Não gostei da forma que acabou. Achei que merecíamos outro tipo de respeito, não ser demitido por Twitter, porque a Gente fez muito por Vasco. Mas o futebol é assim, eu sei que vamos ter revanche em algum momento, alguns vão estar felizes e outros não tanto, mas sempre vão ter um vascaíno aqui de coração”, declarou.

Eles se referem à mensagem publicada pelo Vasco nas redes sociais. “O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente”, informou o clube, de forma sucinta.

Ramón e Emiliano Díaz chegaram ao Vasco em julho do ano passado com a dura missão de fazer a equipe cruzmaltina reagir, diante de uma situação perigosa no Brasileirão. A dupla argentina conseguiu evitar o rebaixamento nas rodadas finais do campeonato.

Neste ano, porém, o time carioca vinha fazendo apresentações abaixo do esperado. No Estadual, caiu na semifinal diante do Nova Iguaçu. No Brasileirão, o Vasco vinha de duas derrotas seguidas por 2 a 1, para Fluminense e Red Bull Bragantino, antes da goleada para o Criciúma, neste sábado. Na rodada de abertura, havia vencido o Grêmio por 2 a 1, e, casa.

O time carioca ocupa no momento a 16ª colocação da tabela, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento do Brasileirão.