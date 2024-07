Ramón Diaz tem problemas de suspensão no Corinthians, mas espera retorno de Coronado

Preocupação com a definição do substituto de Alex Santana, suspenso, e expectativa pela recuperação de Igor Coronado. Foi nesse clima que o técnico Ramón Díaz iniciou a semana de trabalhos no Corinthians após a vitória de 1 a 0 sobre o Bahia pelo Campeonato Brasileiro.

O comandante tem dois dias para saber quem vai escalar no meio-campo e também acompanhar a evolução de Igor Coronado, fora da partida de Salvador por causa de dores no quadril. Com o possível retorno do atleta, o Corinthians ganha em criatividade e poder ofensivo para a partida diante dos gremistas, na próxima quinta-feira.

Já em relação a Alex Santana, que fez a sua estreia com a camisa corintiana, o desfalque por suspensão ocorre pelo acúmulo de cartões. Contratado junto ao Athletico-PR, ele havia sido advertido diante do Grêmio (2ª rodada)e depois contra o Botafogo(10ª jornada). Pelo Regulamento Geral de competições da CBF, o atleta que se transferir para uma equipe que também esteja na Série A, ou em outras divisões do torneio nacional, leva toda a punição acumulada.

Para piorar, o zagueiro Gustavo Henrique também aumenta a lista de desfalques do treinador argentino, mesmo sem ter entrado em campo. O defensor recebeu amarelo por reclamação no banco de reservas. Em compensação, Raniele, ausente do jogo com o Bahia por suspensão, volta a ficar à disposição do treinador.

Embalado pela segunda vitória seguida, que tirou o time paulista da zona de rebaixamento, o Corinthians busca agora encaixar mais um triunfo. Tendo como aliado a Neo Química Arena, Ramón Diaz deve escalar uma equipe ofensiva para tentar sufocar o Grêmio. Para esse duelo, Ramón Díaz não definiu se vai manter o time com uma trinca de zagueiros ou se vai escalar a equipe com três homens na frente.