Esporte Ramón Díaz promete time com atitude e exalta grandeza do Corinthians

Ramón Díaz foi anunciado nesta quarta-feira e já deu entrevista como técnico do Corinthians. O treinador estará em São Januário para acompanhar sua nova equipe contra o seu ex-clube, o Vasco, às 19h, em São Januário. No primeiro contato com a torcida, ele prometeu um time com atitude e exaltou a grandeza da agremiação.

“Creio que é um clube em que não estava tendo os resultados que queria. Me parece que um time grande deveria estar em posição diferente. Mas o futebol é tão dinâmico, tem que ter muita atenção, algumas mudanças, que seguramente têm que se adaptar às características do clube, de estar em uma equipe grande. Estamos muito felizes, obrigado ao presidente e a toda a gente pela oportunidade que nos está dando para seguir trabalhando no Brasil”, disse à TV Corinthians.

O treinador não deixou de dar sua impressão sobre a torcida corintiana. “Tem uma torcida impressionante, em seu estádio se faz sentir pela quantidade de gente que tem, tem um estádio maravilhoso, instalações de primeiro nível. Tem tudo para estar sempre brigando em cima”.

Ele também passou um recado para os jogadores que estarão em campo diante do Vasco. “Que a equipe jogue bem, tenha entrega, atitude, consiga os resultados. Se joga diferente numa zona mais abaixo do que numa zona acima. Mas seguramente o Corinthians tem tantos grandes jogadores que vão entender a situação e saber se adaptar ao momento, em que temos que conseguir resultados, trabalhar de uma certa maneira, ter uma certa atitude. Esperamos que tudo isso possa acontecer em pouco tempo”, completou.

Para o duelo contra o Vasco, Raphael Laruccia deve fazer a sua última partida como treinador do Corinthians. O intuito é entregar o clube para Ramón Díaz sem tanta pressão e melhor posicionado na tabela de classificação.

Laruccia continuará no clube e se juntará à comissão técnica do argentino, que conta com os auxiliares Emiliano Díaz (filho do técnico) e Juan Romanazzi, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz.

O Corinthians entra na rodada na 17ª posição, com 12 pontos, dois atrás do Cuiabá, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time alvinegro vem de derrota para o Cruzeiro por 3 a 0.

