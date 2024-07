Ramón Dìaz faz 1º treino tático e terá volta de Garro na estreia no Corinthians

Novo técnico do Corinthians, Ramón Díaz realizou na manhã deste sábado seu primeiro treino tático no clube. O argentino, que já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, utilizou dez jogadores da base para os trabalhos com a equipe principal.

Na zona de rebaixamento do Brasileiro, o Corinthians se prepara para enfrentar o Criciúma, na Neo Química Arena, na terça-feira. Em sua estreia, ele terá o retorno de Rodrigo Garro, que cumpriu suspensão na derrota para o Vasco.

Técnico Ramón Díaz comandou seu primeiro treino no Corinthians – Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

No trabalho deste sábado, os jogadores foram divididos em três grupos para uma atividade de transição. Os atletas foram separados por setores defensivo e ofensivo. A nova comissão do Corinthians comandou na sequência uma atividade de dez contra dez. E no final os atletas ainda trabalharam finalizações.

Com 12 gols em 16 rodadas, o Corinthians tem um dos priores ataques da competição. Apenas o Grêmio marcou menos (10), mas o time de Renato Gaúcho tem dois jogos a menos. Aos 26 anos, Garro é considerado pelo novo técnico um jogador chave para mudar essa situação. Em 14 jogos pelo Brasileiro, o meia argentino participou de quatro gols do Corinthians, balançando a rede duas vezes e fazendo suas assistências.

O Criciúma tem cinco pontos a mais do que o Corinthians (17 a 12), mas assim como o Grêmio duas partidas a menos. Ramón Diaz quer aproveitar esses treinos iniciais para começar a implantar a sua filosofia junto ao elenco a fim de iniciar a retomada do clube na competição.