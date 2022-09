Ramires, ex-Palmeiras e seleção brasileira, anuncia a aposentadoria dos gramados

O volante Ramires, de 35 anos, anunciou nesta quarta-feira o fim da sua carreira. Com duas Copas do Mundo no currículo e ainda passagens pelo Palmeiras e Cruzeiro, o jogador atuou também no exterior, com destaque para o Chelsea, onde conquistou uma Liga dos Campeões.

“Gostaria de comunicar que decidi encerrar oficialmente a minha carreira como jogador de futebol profissional. Só me resta agradecer a Deus por ter me capacitado e conduzido aos patamares mais altos que o esporte pode oferecer.Obrigado também a todos os clubes pelos quais passei. Sempre levarei vocês e seus torcedores em meu coração.”

O anúncio foi feito por meio de postagem na rede social. Revelado pelo Joinville, Ramires ganhou visibilidade no Cruzeiro. O clube mineiro foi o trampolim para defender primeiro o Benfica e depois o Chelsea. O atleta teve ainda uma passagem de três anos pelo futebol chinês. Em 2019, ele acabou retornando ao Palmeiras.

Jogador de vigor físico e também habilidade, Ramires disputou as Copas do Mundo de 2010 e 2014 e a Copa América de 2011. Os títulos pela seleção vieram com a conquista da Copa das Confederações em 2009 e a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2008.

Em sua despedida, ele dedicou também um espaço de agradecimento à seleção brasileira. “Gratidão também à seleção brasileira por ter me proporcionado o prazer de disputar duas Copas do Mundo, o que foi a realização de um sonho”, escreveu em sua postagem.

Por fim, ex-companheiros, funcionários de clubes e familiares também foram lembrados pelo ex-atleta. No texto, o jogador também fala em seguir outros rumos a partir de agora.

“Vou seguir para outros rumos, mas com a mesma felicidade e coragem que tive desde pequeno, quando, contra todas as expectativas, saí da minha cidade no interior do Rio de Janeiro para ganhar o mundo, Obrigado por tudo, futebol!”