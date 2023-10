Raios e trovões obrigam São Paulo a iniciar preparação para jogo com o Vasco na academia

Um dia após grande festa para celebrar a inédita conquista da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior já queria trabalhar forte para a visita ao Vasco, sábado, às 18h30, em São Januário, pelo Brasileirão. Mas as condições climáticas acabaram atrapalhando o dia do São Paulo. Por causa de raios, trovões e ameaça de chuva forte no início da tarde na capital, a equipe apenas aqueceu no gramado e depois terminou as atividades na academia.

Com os ânimos renovados após a festança, os jogadores entraram no campo do Centro de Treinamento da Barra Funda sem esconder a alegria. E as brincadeiras e a descontração faziam parte do início do aquecimento, quando o tempo virou repentinamente.

O dia se tornou noite e um forte estrondo de trovão transformou o aquecimento em correria para fora do campo. “Tá louco, tenho filho para criar”, brincou o lateral-esquerdo Caio Paulista, que bateu em retirada logo que o clima virou.

Disposto a trabalhar a parte tática para frear a empolgação do Vasco em seu estádio, Dorival acabou “perdendo” uma atividade. Não que ele não saiba como a equipe joga e como vai distribui-la em campo na próxima rodada. O problema são os desfalques.

O São Paulo não terá três titulares absolutos no Rio. O lateral-direito Rafinha, o zagueiro Beraldo e o atacante Calleri receberam o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians e se tornaram desfalques. Dar ritmo aos substitutos e passar as orientações é a meta do treinador.

Caso não prepare nenhuma surpresa, Dorival deve utiliza Nathan na direita, Alan Franco na defesa e o jovem Juan na frente, como já utilizou em outros encontros. Mas há a possibilidade de Lucas Moura formar o setor ofensivo com Luciano, com um meio-campo mais reforçado. As dúvidas serão sanadas a partir das atividades desta quinta-feira.