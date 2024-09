Raicca Ventura conquista o inédito título mundial no Skate Park em Roma

A brasileira Raicca Ventura foi dominante na final do Skate Park do Mundial de Roma neste domingo e conquistou a inédita medalha de ouro. A skatista venceu com 93,73, à frente da japonesa Kusaki Hinano, com 91,44, e da espanhola Naia Laso, com 90,14. O Brasil já havia conquistado o título no Skate Street no Mundial de Roma, com Rayssa Leal.

“Estou muito feliz”, afirmou a skatista de 17 anos, em entrevista em inglês para a transmissão pela TV. “Este é melhor dia da minha vida. Obrigado mãe, obrigado pai”, completou ela, misturando inglês e português.

“Obrigada, galera do Brasil. É isso, vamos Brasil. Ganhamos”, vibrou Raica, após perguntar se poderia se pronunciar em português.

Melhor brasileira no ranking mundial, no quarto lugar, Raicca iniciou a final de maneira incisiva e conseguiu 89,68 logo em sua primeira volta. Cada uma das oito finalistas tinha direito a 3 voltas de 45 segundos cada uma e levava em consideração a melhor nota.

Em sua segunda volta, a brasileira foi ainda melhor e marcou 93,73. Ao final da segunda rodada, quem mais se aproximou de Raicca foi a japonesa Kusaki com 89,58.

Sem pressão, a brasileira arriscou na terceira e última tentativa, mas caiu logo no início da volta e permaneceu com os 93,73. Penúltima a entrar na pista, Hina conseguiu 91,44. Dona da melhor nota nas semifinais (88,21), a espanhola Naia Laso foi a última a se apresentar na final e ficou com 90,14.