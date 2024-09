Esporte Raicca Ventura avança à semifinal do Mundial Park com melhor nota; País terá 8 representantes

A concorrência com o X-Games Chiba tirou grandes nomes da disputa do Campeonato Mundial de Park, em Roma, na Itália. Mas não diminuiu o ímpeto dos brasileiros, que continuam se destacando na competição. O País terá oito representantes nas semifinais deste sábado, com destaque para Raicca Ventura no feminino e Luigi Cini e Augusto Akio, o Japinha, no masculino.

Raicca vem sendo o destaque da competição italiana. Depois de ser a segunda melhor nas classificatórias (78,34 pontos), a skatista fez ainda mais bonito nesta sexta, somando a melhor nota das quartas de final, completando sua terceira volta com 88,89 pontos, se garantindo entre as 16 semifinalistas – oito avançam para a decisão de domingo.

O skate feminino tinha seis representantes na pista nesta sexta e outras duas atletas também se garantiram. Com 77,52 pontos, Yndiara Asp avançou em oitava – estaria na final – enquanto Fernanda Tonissi foi a 13ª com 76,46 também no último giro.

Outra atleta que poderia estar na lista era Dora Varella, mas ela acabou acusando uma lesão no joelho – sofreu uma pancada nas classificatórias – e desistiu de competir nas quartas de final. Por outro lado, Sofia Godoy e Elena Laurino não conseguiram terminar entre as 16 melhores e se despediram com 73,50 (17ª) e 73,00 (20ª), respectivamente.

CINCO VAGAS NO MASCULINO

A participação do time masculino também foi de destaque, com cinco dos sete representantes se classificando para a semifinal. Luigi Cini sempre figurou entre os melhores e fechou o dia na 4ª colocação, com 86,80 pontos, enquanto Augusto Akio, o Japinha, se garantiu logo na primeira volta, ao cravar 86,67 e fechar em quinto.

Pedro Quintas também brilhou no último dos três giros, ao cravar 85,00 e fechar o dia em nono, seguido por Pedro Barros (12º com 83,65) e Kalani Konig (13º com 83,28). Pedro Carvalho (21º com 70,85) e Luiz Francisco, o Luizinho (22º com 70,14) foram os únicos eliminados.