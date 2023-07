Rafinha treina e reforça o São Paulo diante do Corinthians na Copa do Brasil

O lateral direito Rafinha cumpriu a promessa, voltou ao Brasil na madrugada desta segunda-feira (24) após participar de evento festivo na Alemanha com o Bayern de Munique, no domingo, treinou normalmente pela manhã e reforça o São Paulo no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, às 21h30 desta terça, na Neo Química Arena, casa do Corinthians.

Lateral Rafinha foi homenageado na Alemanha neste final de semana – Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O jogador não participou das atividades da última sexta e de domingo por causa do compromisso com o clube alemão, onde foi homenageado ao lado de outros jogadores . Tudo já estava esquematizado com a diretoria tricolor.

Rafinha não participou do amistoso do Bayern Legends, o que diminuiu consideravelmente a preocupação da comissão técnica de que poderia retornar desgastado. Ele até vestiu a camisa 13 do time bávaro, mas apenas para as fotos com os ex-companheiros de Alemanha.

Nesta segunda, o São Paulo fez questão de mostrar o jogador nas atividades. Rafinha também usou suas redes sociais para revelar que trabalhou normalmente. Muitos torcedores reprovaram a liberação dele para o evento.

Nathan substituiu Rafinha na visita ao Cuiabá pelo Brasileirão, no último sábado. O jovem lateral, inclusive, anotou o único gol do time na derrota por 2 a 1. Aproveitou para homenagear a mãe, que morreu recentemente, e ainda ganhou apoio dos companheiros.

Com Rafinha de volta, Dorival Júnior fez o último trabalho antes de visitar o Corinthians no CT da Barra Funda. O técnico não deu pistas de qual formação utilizará, mas pode até escalar três zagueiros por causa da ausência do volante Gabriel Neves, machucado. Arboleda e Diego Costa jogaram na Arena Pantanal e estão confirmados. Beraldo e Alan Franco, recuperados de lesão, estão à disposição.

Luciano não começou o último jogo, mas volta a fazer dupla com Calleri, com Rafinha e Caio Paulista nas alas. Pablo Maia pode ter Rodrigo Nestor a seu lado na contenção, com Wellington Rato na armação. Caso opte pelo tradicional 4-4-2, Dorival Júnior vê Alisson e Michel Araújo como opções para deixar o São Paulo mais ofensivo.