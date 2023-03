Esporte Rafinha trabalha com grupo do São Paulo pela 1ª vez e Calleri aprimora o físico

O São Paulo vai estrear na Copa Sul-Americana diante do Tigre, dia 6 de abril, quinta-feira, às 21 horas, na Argentina. E o técnico Rogério Ceni pode ter novidades importantes na largada da competição na qual tenta voltar à decisão – perdeu a final de 2022 para o Independiente del Valle. O lateral-direito trabalhou com o grupo pela primeira vez nesta terça-feira, enquanto o artilheiro Calleri já está em reta final da transição física.

Ceni sabe que precisa de uma equipe madura para não sofrer na competição internacional e os retornos deixariam a equipe mais “cascuda”. Sem Igor Vinícius, a opção para a direita vinha sendo o jovem Nathan, de somente 20 anos, que voltou de empréstimo ao Coritiba por causa da carência do elenco na posição com as lesões.

Plenamente recuperado de um entorse no tornozelo, Rafinha foi a campo e participou de todas atividades do dia. Ceni trabalhou mais uma vez o posicionamento defensivo, com os homens de trás tentando saídas de jogo com passes longos para pegar a defesa rival desprotegida. Depois, o técnico ainda trabalhou o time num 11 contra 11, no qual mostrou como quer ao posicionamento em campo.

Calleri está no último passo antes de se juntar ao elenco em definitivo. Nesta terça-feira, acompanhado de um profissional da preparação física, o atacante argentino fez todo o aquecimento com os companheiros, mas depois ficou fazendo um trabalho à parte com finalizações a gol.

A presença de Calleri no jogo de abertura da Sul-Americana ainda é complicada, tratada como difícil. Mas a evolução da parte física vem deixando Rogério Ceni animado.Nesta terça-feira, o ar sisudo de dias atrás já não fazia mais parte do semblante do treinador, sorridente e animado com a volta dos machucados.