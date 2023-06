Rafinha faz contra, São Paulo cai para Cruzeiro e perde chance de entrar no G-4 do Brasileirão

Tricolor esbarra na boa atuação do goleiro Rafael Cabral e continua sem vencer fora de casa no campeonato

Partida foi válida pela 12ª rodada da competição nacional - Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo continua sem vencer fora de casa no Brasileirão e perdeu a chance de entrar no G-4. O time comandado por Dorival Júnior foi derrotado por 1 a 0 pelo Cruzeiro, neste sábado, na Arena Independência, em jogo válido pela 12ª rodada da competição nacional. O único gol da partida foi marcado por Rafinha, contra, logo no início da partida. A partida também foi marcada pelo boa atuação do goleiro Rafael Cabral, responsável por garantir a vitória celeste.

Com a derrota, o São Paulo continua com 18 pontos e dorme na nona colocação. O tricolor paulista pode perder duas posições caso Internacional e Red Bull Bragantino vençam seus compromissos. A equipe de Dorival Júnior volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Tigre, no Morumbi, às 21h30, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time brasileiro só perde a vaga nas oitavas de final se o rival tirar uma diferença de oito gols de saldo.

O São Paulo praticamente iniciou a partida atrás do placar. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o capitão Rafinha cabeceou para o próprio gol depois de cruzamento perigoso da direita. Em vantagem, o Cruzeiro se montou para o contra-ataque, desarmando e saindo em velocidade. O tricolor paulista teve a missão de se lançar ao ataque, mas encontrou dificuldade na forte marcação e demorou para encaixar um ataque perigoso.

Com a missão de se lançar ao ataque, o São Paulo ficou com a maior posse de bola e melhorou na partida. O time de Dorival Júnior criou oportunidades e por pouco não igualou o placar ainda no primeiro tempo por duas vezes. Na primeira, Rodrigo Nestor perdeu gol incrível após rebote de Rafael Cabral. Na segunda, o arqueiro celeste fez grande defesa em chute desviado de Pablo Maia. Os são-paulinos que compareceram ao Independência pediram a entrada de Luciano na equipe antes mesmo do intervalo.

Atendendo ao pedido do torcedor, Dorival Júnior voltou para o segundo tempo com Luciano na vaga de Alisson, mas quem levou perigo foi Calleri. O atacante argentino teve duas oportunidades de igualar o placar, mas Rafael Cabral novamente apareceu bem para salvar a pátria cruzeirense. O time celeste encontrou dificuldades para ir ataque com a pressão do time visitante e chegou pouco à frente.

Dorival Junior foi para o tudo ou nada e colocou Rodriguinho, David, Juan e Marcos Paulo em campo. Apesar de deixar o time do São Paulo bastante ofensivo, o Cruzeiro reagiu e passou a pressionar o adversário no campo de defesa, deixando os atacantes são-paulinos isolados. Os donos da casa melhoraram e o jogo ficou brigado na reta final. O São Paulo pressionou nos últimos minutos, mas voltou a esbarrar na boa atuação de Rafael Cabral.

“Acho que fizemos bons 80 minutos. Os primeiros dez não nos encontramos. Jogamos bem, mas vamos com as mãos vazias. É trabalhar e tentar fazer o gol quando tem chance. Fizemos um bom jogo, mas não levamos ponto. Temos que trabalhar mais e melhor”, disse Calleri, após o jogo, ainda no gramado.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 SÃO PAULO

CRUZEIRO – Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Reynaldo (Neris) e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado (Ian Lucas) e Matheus Vital (Neto Moura); Wesley (Stênio), Gilberto (Henrique Dourado) e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

SÃO PAULO – Rafael; Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo e Caio Paulista (Marcos Paulo); Pablo Maia, Jhegson Méndez (David), Rodrigo Nestor (Rodriguinho), Wellington Rato (Juan) e Alisson (Luciano); Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (Fifa-SC).

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Nestor, Rodriguinho e David (São Paulo).

GOL – Rafinha contra (aos 3 do primeiro tempo).

RENDA – R$ 702.316,50.

PÚBLICO – 17.478.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).