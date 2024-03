Rafaela Silva ganha 1ª medalha em ano olímpico e judô brasileiro leva dois bronzes na Geórgia

Rafaela Silva ganha 1ª medalha em ano olímpico e judô brasileiro leva dois bronzes em Tbilisi

O Brasil começou bem a disputa no Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia. Nesta sexta-feira, foram três disputas de medalha de bronze e dois judocas no pódio: Rafaela Silva (-57kg), desencantando no ano olímpico, e Willian Lima (-66kg). Jéssica Lima (-57kg) acabou caindo da disputa por medalha.

Depois de um ano sem medalhas, Rafaela Silva desencantou no ano olímpico com um waza-ari diante da eslovaca Kaja Kajzer que garantiu o segundo bronze do dia ao Brasil – Willian Lima levou a primeira medalha.

Precisando somar pontos no circuito mundial, a experiente judoca, medalha de ouro no Rio-2016, fez uma boa campanha no Grand Prix da Geórgia. Começou de bye e na segunda rodada passou fácil por Mariana Esteves, de Guiné, com ippon.

Depois superou a argentina Brisa Gomez com dois waza-aris cair no confronto verde e amarelo diante de Jéssica Lima com 3 a 2 nas punições no golden score. Na repescagem passou pela alemã Pauline Stark aplicando um waza-ari e depois o ippon, até o luta do bronze. Rafaela soma 500 pontos na ranking e coloca sua 17ª medalha no peito em Grand Prix, sendo a 11ª de bronze. São outros dois ouros e quatro pratas.

“Estou muito feliz com meu processo de busca pela vaga em Paris-2024. Saí com um bronze hoje, mas com um gostinho de ouro, porque cada ponto é fundamental e importante”, comemorou Rafaela Silva. “Eu adoro competir na Geórgia, sempre quando venho aqui é para lutar por medalha. No Grand Slam de Paris bati na trave, na repescagem, mas desta vez estou voltando pra casa com a medalha. Obrigada pela torcida de todos.”

Willian Lima entrou na competição como cabeça de chave 1 e também ganhou o bronze em Tbilisi, aplicando um ippon em Rashd Yelkiyev, do Azerbaijão, em somente 21 segundos de combate. Antes, passou pelo filipino Shugen Nakano nas punições, assim como ganhou a luta do americano Ari Berliner, nas oitavas. Com um waza-ari sobre Ruslan Pashaev, também do Azerbaijão, chegou bem às semifinais.

A terceira punição no golden score custou a única derrota do dia, em combate equilibrado com Sardor Nurillaev, do Usbequistão. A redenção veio na disputa do bronze, com vitória maiúscula.

“Acabei de conquistar minha segunda medalha de bronze em Grand Slam este ano. Queria agradecer a todos que torceram por mim. É uma medalha de bronze, mas que significa muito. Ela mostra o quanto eu venho evoluindo e minha constância, sempre lutando por medalha nos blocos finais”, comemorou Willian.

E por pouco a terceira medalha do dia não veio. Depois de superar Rafaela Silva nas quartas de final, Jéssica Lima acabou sofrendo com as canadenses e terminando na quinta posição. Caiu na semifinal diante de Jéssica Klimkait e na disputa do bronze contra Christa Deguchi.

Outras quatro brasileiras estiveram no dojô nesta sexta-feira, mas não chegaram à disputa por medalhas. Amanda Lima e Natasha Ferreira, até 48kg, e Larissa Pimenta e Jéssica Pereira, nos 52kg. Amanda e Jéssica caíram na segunda luta, enquanto Amanda ficou e Larissa, ouro na Áustria, acabaram na sétima posição.