Esporte Rafael Matos e português levam virada e ficam com o vice no Torneio de Chengdu

O tenista brasileiro Rafael Matos voltou a bater na trave numa final no circuito da ATP. Nesta terça-feira, ele e o português Francisco Cabral foram derrotados na final do Torneio de Chengdu, na China, e ficaram com o vice-campeonato. Foi a terceira vez consecutiva que Matos perde uma decisão em nível ATP.

Brasileiro e português foram superados pelos franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, principais favoritos ao título e cabeças de chave número 1 da competição chinesa. Eles venceram de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 10/7, em quase duras horas de partida.

Foi o segundo vice consecutivo da dupla do brasileiro. A outra final perdida aconteceu no Torneio de Bastad, na Suécia, em julho. Antes, em outubro do ano passado, Matos perdeu outra final, em Tóquio. Curiosamente, seu algoz na época foi o compatriota Marcelo Melo. Já são, portanto, três finais perdidas em série.

No total, o tenista de 27 anos disputou sua 11ª final no circuito da ATP. Ele soma seis títulos e cinco vices. Seus principais parceiros foram o espanhol David Vega Hernandez e o compatriota Felipe Meligeni.