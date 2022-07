Rafael Matos e Laura Pigossi perdem e são eliminados em torneios europeus

Os tenistas brasileiros Rafael Matos e Laura Pigossi foram eliminados nesta sexta-feira em torneios europeus do circuito profissional. Matos caiu nas duplas em Umag, na Croácia, enquanto a medalhista olímpica se despediu da chave de simples do Torneio de Varsóvia, na Polônia.

Em grande fase, Matos e seu companheiro espanhol, David Vega Hernández, foram superados na semifinal pelo finlandês Harri Heliovaara e pelo britânico Lloyd Glasspool, que formam a parceria cabeça de chave número três do torneio, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 5/7 e 10/8. Brasileiro e espanhol eram os cabeças número dois.

Os vencedores vão encarar na final os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini, principais candidatos ao título. Já Matos, na melhor fase de sua carreira, segue no circuito, de olho no US Open, último Grand Slam da temporada, que começa no fim de agosto.

Também em momento único de sua trajetória no circuito, Laura Pigossi se despediu do WTA 250 de Varsóvia. Já eliminada nas duplas, ela foi derrotada pela romena Ana Bogdan por duplo 6/1, em apenas 68 minutos. Se tivesse vencido, a medalhista de bronze nas duplas em Tóquio iria alcançar a semifinal e ainda atingir o Top 100 do ranking pela primeira vez.

SWIATEK CAI

O resultado mais surpreendente da competição polonesa veio na chave de simples. Jogando em casa, empurrada pela torcida, a favorita Iga Swiatek caiu nas quartas de final. A número 1 do mundo estava invicta no saibro nesta temporada (18 jogos) até ser batida pela francesa Caroline Garcia por 6/1, 1/6 e 6/4.

A líder do ranking não perdia na terra batida desde as quartas de final de Roland Garros do ano passado. Desde então, foram 18 triunfos consecutivos e seguidos títulos, incluindo o Grand Slam francês, neste ano.

Na semifinal em Varsóvia, Garcia vai enfrentar a italiana Jasmine Paolini, que avançou na chave ao derrotar a suíça Viktorija Golubic por 1/6, 6/2 e 6/2.