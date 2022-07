Rafael Matos alcança quinta final de ATP no ano e busca novo título na temporada

Em busca do quarto título em 2022, o brasileiro Rafael Matos, tenista número 38 do mundo no ranking de duplas, vai disputar sua quinta final de ATP nesta temporada. Ele foi para a quadra nesta sexta-feira, ao lado do companheiro espanhol David Vega Hernandez, e passou pelas semifinais do ATP 250 de Bastad, na Suécia, com uma vitória por 2 sets a 1 sobre os argentinos Francisco Cerundolo e Toma Etcheverry.

O triunfo começou a ser construído com um primeiro set dominante de Matos e Hernandez, que fecharam a parcial em 6/1, antes de os adversários equilibrarem a disputa no segundo set e buscarem a vitória no tie-break. Em seguida, uma parcial de 10/7 no match tie-break garantiu a vaga na final para o brasileiro e o espanhol.

Os adversários na grande decisão, marcada para as 9 horas de domingo, serão os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini, 30º e 33º colocados do ranking de duplas, respectivamente. Juntos, eles foram já foram campeões do Aberto da Austrália, em 2015, e faturaram o Rio Open deste ano.

Contra os italianos, Rafael Matos tentará ampliar a boa fase recheada de finais e títulos. Na atual temporada, foi campeão em Santiago, jogando com Felipe Meligeni, além de ter vencido os torneios de Marrakesh e Mallorca, ao lado de Vega. Também em parceria com o espanhol, chegou à decisão em Munique, mas o título ficou com os alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies.

LAURA PIGOSSI EM HAMBURGO

Depois ser eliminada em Budapeste para atual campeã Yulia Putintseva, nas oitavas de final, a brasileira Laura Pigossi já está em Hamburgo para disputar mais um WTA 250. Inicialmente, ela teria que disputar as qualificatórias, que começam no sábado, mas o cronograma foi alterado. Isso porque a ucraniana Lesia Tsurenko desistiu do torneio e Laura herdou a vaga direta na chave principal. Com isso, jogará apenas na segunda-feira.