Esporte Rafael chega a 28 jogos sem levar gols no ano no São Paulo e iguala marca que durava 16 anos

Desde Rogério Ceni que o São Paulo não consegue firmar um camisa 1. A história parece mudar na atual temporada, com Rafael se destacando entre as traves. Na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, o goleiro somou seu 28º jogo sem sofrer gols no ano, igualando marca que durava desde 2007.

Rafael trabalhou pouco diante do Red Bull Bragantino, mas mais uma vez mostrou segurança quando exigido e transmitiu tranquilidade para os defensores. Além de vir se destacando com defesas importantes, como no clássico diante do Corinthians, nas semifinais da Copa do Brasil, quando salvou o time em bomba de Rojas que ia no ângulo ao espalmar com a mão esquerda, ele virou intocável na posição.

Ao completar a marca, o goleiro revelado pelo Cruzeiro e contratado do Atlético-MG se iguala a Rogério Ceni, último a alcançar a marca, além de Zetti, Waldir Peres e Sergio Valentim, os únicos a conseguirem a proeza.

Dorival Júnior não escondeu, após a vitória desta quarta-feira, na Vila Belmiro, que o São Paulo terá muitas dificuldades em seu segundo jogo seguido o estádio, desta vez diante do Santos, no domingo, pelo Brasileirão. Crente que os adversários vão atacar bastante, o goleiro será uma das armas para evitar um tropeço.

Na vitória sobre o Cruzeiro, no Morumbi, também por 1 a 0, o goleiro são-paulino foi um dos destaques ao parar o ataque mineiro, sobretudo na parte final da partida, e foi elogiado até pelo companheiro de posição Rafael Cabral.

“Acho que foi um início muito importante para mim nessa história que estou começando a escrever no São Paulo (conquistar a Copa do Brasil). Sei que, para ficar marcado como grandes goleiros ficaram com essa camisa, preciso sempre estar ganhando. E meu foco é esse, poder continuar fazendo o meu melhor, me dedicando e buscando títulos”, afirmou o goleiro, logo após o título diante do Flamengo.