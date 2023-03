Esporte Rafael Buzacarini conquista único bronze do Brasil no Grand Slam de Judô

Rafael Buzacarini conquistou uma medalha de bronze para o Brasil na categoria até 100 quilos no Grand Slam de Judô de Tbilisi, na Geórgia. A vitória foi em cima do compatriota Leonardo Gonçalves com um ippon.

Com a vitória, Rafael se coloca ainda mais na briga por uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024, com 250 pontos. Seu adversário, Leonardo Gonçalves, quinto colocado no ranking, tem 180.

A luta foi extremamente equilibrada. Leonardo tentou levar para o solo, mas ficou na defesa de Rafael, que finalizou o adversário com um ippon, já no golden score.

Com isso, o Brasil encerrou o Grand Slam de Judô de Tbilisi com apenas uma medalha.

Ainda neste domingo, outros três brasileiros caíram na terceira fase. Rafael Macedo (9º) perdeu para Goki Tajima (120º); João Cesarino caiu para Giannis Antoniou. Por fim, Giovani Ferreira acabou derrotado por Li Kochman.