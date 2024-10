Rafa Santos analisa ‘dura final’ com Argentina: ‘Concentração e aspecto mental farão diferença’

Brasil e Argentina definem neste domingo, às 12 horas (de Brasília), o novo campeão da Copa do Mundo de Futsal, em decisão na Humo Arena, em Tashkent, no Usbequistão. Acostumadas a se enfrentar, as seleções chegam com enorme equilíbrio após 100% de aproveitamento e o pivô Rafa Santos vê “concentração e aspecto mental” como decisivos para o título.

“A seleção argentina é muito conhecida para nós, temos um histórico de muitos jogos na Copa América. Isso é ótimo para o futsal sul-americano, mostrando que são duas seleções de alto nível e agora vamos fazer essa final. Tomara que seja uma final linda e que venha o título pra gente” afirmou o jogador, sem esconder a dificuldade da partida.

“A gente sabe que é um jogo muito difícil. Conhecemos quase todos eles, como Nico Sarmiento, Corso, Taborda e outros. Temos muita amizade, especialmente com o Mati Rosa, que jogou comigo no ElPozo”, revelou. “A concentração e o aspecto mental vão fazer a diferença nesta final”, apostou Rafa, que enfatizou a necessidade de estar preparado para cada detalhe.

“Acho que o jogo será decidido na parte mental. Quem errar menos levará o título pra casa”, continuou o jogador, lembrando de decisão histórica da Copa América na qual anotou o gol decisivo restando 10 segundos.

“Estávamos defendendo o goleiro linha, o jogo estava 1 a 0 pra nós, e a bola sobrou. Eu consegui colocar a bola na direção do gol, de trás da área, e foi um gol muito importante para nossa conquista. Acho que foi o gol do título”, lembrou. “Foi um jogo em que não erramos e conseguimos atuar bem. Espero repetir essa sensação, mas com menos emoção desta vez.”