Radar da seleção: Rodrygo e Jesus mostram poder de decisão e Neymar mantém ritmo

O último final de semana foi de protagonismo brasileiro em jogos das principais ligas da Europa. Opções versáteis para o ataque da seleção, Rodrygo, do Real Madrid, e Gabriel Jesus, do Arsenal, mostraram suas qualidades como finalizadores dentro da área e aumentaram ainda mais a expectativa da torcida de ver um Brasil poderoso ofensivamente na Copa do Catar.

Em clássico contra o Atlético de Madrid, Rodrygo foi escalado pelo técnico Carlo Ancelotti como homem de referência do ataque merengue, na função de falso 9. Com a responsabilidade de substituir ninguém menos que Benzema, o jovem brasileiro teve grande desempenho e marcou um bonito gol, chutando de primeira após tabelar com Tchouaméni.

Richarlison e Neymar na apresentação do Brasil para amistosos na França – Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Não à toa, recebeu elogios de Ancelotti. “Ele é inteligente, sabe se desmarcar muito bem e tem muita qualidade. O gol dele foi fantástico. Pela qualidade que tem, pode jogar em qualquer posição. Ele não está acostumado a jogar por dentro, mas é tão inteligente que aprende rápido”, comentou o treinador italiano, com quem Tite tem uma relação de proximidade.

Rodrygo comemorou o gol dançando com Vinícius Júnior, outro selecionável destaque da partida, que foi vítima de comentários racistas em um programa esportivo da Espanha durante a semana passada. Na ocasião, o empresário Pedro Bravo chamou de “macaquice” o ato de dançar em comemorações, como Vini costuma fazer.

Outros jogadores se solidarizaram e comemoraram dançando, caso de Gabriel Jesus, que marcou de cabeça na vitória por 3 a 0 do Arsenal sobre o Brentford. Assim, ajudou o time londrino a assumir a liderança do Campeonato Inglês. Em bom momento desde que chegou ao clube, Jesus tem quatro gols e três assistências na liga nacional.

Enquanto isso, na França, Neymar não chegou a balançar a rede, mas deu sequência a seu incrível início de temporada com mais uma assistência, dessa vez para um gol solitário de Messi que garantiu a vitória por 1 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Lyon. Em 11 jogos disputados nesta temporada, o atacante ficou sem gol ou assistência apenas uma vez. Até aqui, soma 11 bolas na rede e oito passes para gols de companheiros.

As demais opções de ataque da última convocação não tiveram tanto brilho quanto Vini Jr., Rodrygo, Neymar e Jesus. Richarlison teve uma atuação voluntariosa, como sempre, pelo Tottenham, mas foi substituído por Son e viu o sul-coreano marcar um hat-trick em goleada por 6 a 2 sobre o Leicester.

Raphinha teve poucos minutos em campo na vitória por 3 a 0 do Barcelona pelo Elche, assim como Matheus Cunha pelo Atlético de Madrid, no dérbi. Pedro, por sua vez, foi discreto na derrota do Flamengo para o Fluminense. Firmino, do Liverpool, e Antony, do Manchester United, não foram a campo porque seus times tiveram jogos adiados.

MEIO E DEFESA

Quanto às opções do meio de campo, Lucas Paquetá amargou mais uma derrota com o West Ham,18º colocado do Inglês. O meio-campista ainda não conseguiu mostrar o mesmo futebol que mostrou durante a temporada passada, com a camisa do Lyon. Everton Ribeiro teve uma atuação consistente pelo Flamengo e Bruno Guimarães voltou a jogar pelo Newcastle após se recuperar de lesão, em empate por 1 a 1 com o Bournemouth.

No setor defensivo, Ibañez chamou atenção como líder de recuperações de bola e teve mais uma apresentação segura, apesar da derrota da Roma para a Atalanta. Bremer e Danilo, da Juventus, foram derrotados por 1 a 0 pelo Monza, em mais uma atuação frustrante do time juventino no Campeonato Italiano.