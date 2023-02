Rabiot marca e Juventus derrota Fiorentina no Campeonato Italiano

Com gol de Rabiot, marcado ainda no primeiro tempo, a Juventus derrotou a Fiorentina por 1 a 0 neste domingo, no Juventus Stadium, pelo Campeonato Italiano e vem se recuperando na competição. Esta foi a segunda vitória consecutiva da equipe de Turim, que chegou aos 29 pontos. Punida com perda de pontos, o time do técnico Massimiliano Allegri tenta se aproximar das competições europeias.

Com 24 pontos, a Fiorentina, segue na 14º posição e trabalha urgentemente para ensaiar uma recuperação a fim de ganhar mais distância dos clubes que estão na zona de rebaixamento.

A Juventus foi dominante no primeiro tempo e criou as melhores chances, a primeira delas, com Filip Kostic. Ele recebeu dentro da área e mandou rente à trave. O mesmo Kostic teve uma segunda oportunidade de marcar, mas viu o goleiro Pietro Terracciano fazer uma defesa fantástica e impedir o gol.

A equipe da casa continuou pressionando e abriu o placar aos 34 minutos. Angel Di Maria deu belo cruzamento para Rabiot. Com o gol totalmente aberto, o francês cabeceou para o fundo das redes. À frente no placar, a Juventus administrou o resultado e levou a vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, a Juventus chegou a marcar com Dusan Vlahovic, mas a arbitragem, com auxílio do VAR, assinalou impedimento e anulou o lance. O time da casa só não ampliou, logo na sequência, com Moise Kean, porque o goleiro Pietro Terracciano salvou mais uma.

A Juventus tinha o controle do jogo e tudo levava a crer que sairia com os três pontos, mas a Fiorentina, que foi discreta durante quase toda a partida, resolveu assustar aos 44 minutos. Gaetano Castrovilli aproveitou a sobra e marcou. O VAR, no entanto, chamou o árbitro, que pegou impedimento.

Após ser salvo pelo VAR, a Juventus fechou a “casinha” e conseguiu segurar a pressão da Fiorentina para confirmar mais três pontos na tabela de classificação.

Ainda neste domingo, Udinese (8º) e Sassuolo (15º) ficaram no empate por 2 a 2. Quem comemorou foi o Monza (10º), que bateu o Bologna (11º) por 1 a 0.