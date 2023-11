Questionado entre Messi ou Maradona, papa Francisco escolhe Pelé como o melhor

Em entrevista à emissora italiana Rai, o papa Francisco surpreendeu ao responder sobre qual jogador prefere entre os argentinos Lionel Messi e Diego Armando Maradona. O pontífice elogiou os compatriotas, que levaram seu país aos títulos mundiais de 1986 e 2022, mas escolheu um brasileiro.

Papa Francisco apontou Pelé como o melhor de todos os tempos. “(Entre Messi e Maradona), direi um terceiro: Pelé. São os três que eu acompanhei”, iniciou o Santo Padre. Primeiramente, o papa se ateve a explicar o porquê de não escolher Maradona.

“Maradona como jogador foi um grande, um grande. Mas como homem, faliu. Coitado, escorregou com o cortejo de quem o louvava e não o ajudava. Ele veio me encontrar aqui no primeiro ano do meu pontificado e, depois, teve aquele fim. É curioso que muitos esportistas terminem mal. Também no boxe… Muitos acabam mal”, disse o papa Francisco, antes de tecer elogios a Messi e explicar a escolha por Pelé.

“Messi é corretíssimo. É um cavalheiro. Mas, para mim, entre estes três, o grande cavalheiro é Pelé. Um homem de um coração… Eu falei com o Pelé, certa vez o encontrei em um voo quando estava em Buenos Aires e nos falamos. Era um homem de uma humanidade muito grande. Os três são grandes, cada um com sua especificidade. Messi é forte hoje e Pelé era forte”, afirmou o pontífice.