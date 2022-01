‘Quero ganhar tudo no Flamengo’, afirma David Luiz sobre a temporada 2022

Em setembro do ano passado, o zagueiro David Luiz foi contratado pelo Flamengo. O defensor participou, desde então, de apenas 10 partidas com o clube carioca, incluindo a derrota na decisão da Copa Libertadores contra o Palmeiras. Por isso, os sonhos do atleta para 2022 estão bem traçados: ganhar troféus com a camisa rubro-negra.

“Se você começa o ano sem sonho ou com algo pequeno, você nunca vai chegar a algo grande. Eu quero ganhar tudo com o Flamengo. Esse é meu sonho. Eu faço parte de um grupo que se prepara para ganhar tudo e esse é meu sonho. Quero ganhar tudo, seja lá o que for”, disse o zagueiro, em entrevista ao canal Futmesa7 no Youtube. Em 2022, o time rubro-negro disputará cinco competições: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores.

David Luiz foi contratado após forte campanha da torcida nas redes sociais. Os torcedores, inclusive, foram os responsáveis por convencerem o defensor a desistir da ideia de permanecer na Europa, aceitando, assim, retornar ao futebol brasileiro.

“Eu não tinha pretensão nenhuma de voltar para o Brasil, era essa minha escolha de vida do passado. É uma escolha de vida, não é só mudar de time e eu tinha claro que não ia voltar para o Brasil. Estava de férias, em Juiz de Fora (MG), e comecei a ter o convívio em família, sabe? Com meus pais, meus amigos, meus filhos e aqueles vínculos de pessoas que sempre torceram por você, mas estiveram longe. A pandemia também me fez refletir sobre essa importância de estar perto da família”, afirmou, antes de completar:

“Eu tinha cinco ou seis propostas da Europa, mas nenhuma delas tocou meu coração e ai começou a surgir o Flamengo. Começou a falar do Flamengo, todo mundo sabe a grandeza do clube e os torcedores foram, sim, um grande diferencial na minha vida. Eles me fizeram enxergar algo e eu abria as redes sociais, tinha campanha. Fez toda diferença. Eu comecei a sentir o amor do Flamengo antes de ser jogador do Flamengo. Isso toca demais, as pessoas me davam carinho demais e me fez enxergar algo que eu não tinha enxergado ainda. Eu vi que tinha a oportunidade de jogar no maior clube da América e estou muito feliz com as minhas escolhas. Quero, sim, ser campeão”, finalizou.

O zagueiro está na terceira semana de pré-temporada do Flamengo. A previsão é que David Luiz entre em campo no dia 6 de fevereiro no clássico contra o Fluminense, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.