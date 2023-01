Quem o Corinthians contratou? Veja quem chegou, quem saiu e o elenco para 2023

Depois de mais um ano sem títulos, o Corinthians começou a temporada de 2023 com um novo treinador. Fernando Lázaro, analista de desempenho e ex-auxiliar de Tite no clube paulista, assume pela primeira vez o cargo na carreira. Aos 41 anos, ele assume a vaga deixada pelo português Vítor Pereira, que deixou o comando do time alvinegro de maneira conturbada e acertou com o Flamengo.

A equipe do Parque São Jorge manteve a espinha dorsal do último ano, com jogadores bastante experientes, como Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Paulinho, Maycon, Giuliano e Renato Augusto. Para o ataque, o Corinthians negociou com o Zenit a compra de Yuri Alberto – o zagueiro Robert Renan e Du Queiroz foram envolvidos no negócio, com o volante ficando até junho. Ídolo da torcida, o atacante paraguaio Ángel Romero retorna após três anos

QUEM O CORINTHIANS JÁ CONTRATOU

Ángel Romero (atacante, Cruz Azul-MEX) e Matheus Bidu (lateral-esquerdo, Cruzeiro).

QUEM SAIU DO CORINTHIANS

Vítor Pereira (técnico, Flamengo), Ivan (goleiro, Vasco), Robson Bambu (zagueiro, Nice/Vasco), Bruno Melo (lateral-direito, Fortaleza), Lucas Piton (lateral-esquerdo, Vasco), Ramiro (meia, Cruzeiro) e Mateus Vital (meia, Cruzeiro).

Emprestados: Jonathan Cafu (Cuiabá), Alan Gobetti (Inter de Limeira) e Luis Mandaca (Juventude)

QUAL O ELENCO DO CORINTHIANS HOJE

Goleiros: Cássio, Matheus Donelli e Carlos Miguel

Zagueiros: Balbuena, Gil, Bruno Méndez e Caetano

Laterais: Fagner, Fábio Santos, Rafael Ramos e Matheus Bidu.

Volantes: Fausto Vera, Cantillo, Du Queiroz, Maycon, Paulinho e Xavier.

Meias: Giuliano, Renato Augusto, Roni e Ruan Oliveira.

Atacantes: Yuri Alberto, Róger Guedes, Ángel Romero, Gustavo Silva, Adson e Júnior Moraes.