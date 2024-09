Quem é William Gomes, joia de 18 anos do São Paulo com multa de R$ 735 mi e aposta de Zubeldía

Atacante de 18 anos fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro no domingo, no Mineirão - Foto: Rubens Chiri_Saopaulofc.net

O São Paulo voltou a vencer após três partidas graças ao brilho de William Gomes. O atacante de 18 anos fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro no domingo, no Mineirão, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Revelado nas categorias de base do tricolor paulista, o jogador é considerado uma joia pelo clube e possui vínculo até 2028, com uma multa rescisória avaliada em incríveis R$ 735 milhões.

William Gomes voltou a ter uma chance entre os 11 iniciais após o técnico Luis Zubeldía poupar o time titular para jogo de quarta-feira, contra o Botafogo, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Foi a 11ª partida do atacante entre os profissionais, e o segundo gol marcado com a camisa tricolor.

Depois de fazer boa participação na edição deste ano da Copinha, William Gomes passou a virar opção no banco de reservas do time principal. O atacante chegou a entrar em campo por três vezes em 2023, mas sem brilho. Com Zubeldía, o atacante ganhou novas oportunidades e passou a ser uma aposta do treinador argentino para a segunda etapa das partidas.

Natural de Aracaju, no Sergipe, o canhoto de 1,70m se destaca pela velocidade e força no chute, atributos que ficaram evidentes no lance que garantiu os três pontos ao tricolor paulista neste domingo. William Gomes arrancou em velocidade para ser opção de passe e soltou um petardo de perna esquerda após receber passe dentro da área para vencer Cássio – o primeiro gol como profissional, em agosto, contra o Vitória, já havia chamado atenção pelo chute forte.

Após a vitória em Belo Horizonte, Zubeldía elogiou a atuação de William Gomes, especialmente no aspecto tático. “William hoje atacou pelo interno, e isso surpreendeu muito os zagueiros. Tem menos a ver com a tática, com cinco, com três, é colocar os jogadores onde aproveitem suas virtudes”, comentou o argentino.

A ausência de Ferreirinha, fora por causa de uma lesão na coxa, coincidiu com a queda de rendimento do São Paulo, que passou a ser um time previsível dentro das quatro linhas. William Gomes cresce em momento decisivo da temporada e ganha força na briga por uma vaga entre os titulares. “Vamos ver quem vai jogar”, desconversou Zubeldía ao ser questionado sobre mudanças no time que enfrenta o Botafogo na quarta-feira.

O São Paulo ocupa a sexta colocação do Brasileirão, com 44 pontos. O próximo compromisso do time na competição nacional acontece no domingo, 22, diante do Internacional, às 18h30, no MorumBis.