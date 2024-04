Quem é Pedro Lourenço, o empresário que está comprando a SAF do Cruzeiro de Ronaldo

Ronaldo Fenômeno está em conversas avançadas para vender sua parte nas ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro. E quem está mais próximo de se tornar o novo sócio majoritário é Pedro Lourenço, dono do Supermercados BH e conselheiro do clube mineiro.

O negócio deve ser concretizado nos próximos dias e não deve sair por menos de R$ 500 milhões, embora ainda haja complicadores na operação. Uma cláusula no contrato impede Ronaldo de vender a SAF a um terceiro com menos de 60 meses ou até cumprir o investimento adicional de R$ 350 milhões, conforme apurou o Estadão.

Inclusive, Ronaldo já havia antecipado o negócio em abril. Em vídeo que circula nas redes sociais, o mandatário aparece ao lado do empresário Lourenço e de Lucas Kallas, proprietário do Grupo Cedro e diz que pretende vender a SAF do Cruzeiro para a dupla.

“Eu e o meu time todo reerguemos o Cruzeiro e, logicamente, não vamos ficar aqui para sempre. Vamos vender para você (Pedro Lourenço) e pro Lucas (Kallas)”, disse Ronaldo, arrancando gargalhadas dos espectadores. “Vamos ver essa ‘bala’ toda. Vamos ver se é ‘bala’ mesmo. Ah, mas vocês dois são geniais. Fenômenos. Obrigado a vocês dois”, completou.

QUEM É PEDRO LOURENÇO

Também conhecido como Pedrinho BH, Pedro Lourenço tem 68 anos, é cruzeirense e tem participação mais ativa no cotidiano e na política do Cruzeiro desde que o ex-presidente Zezé Perrella assumiu a Gestão do Futebol, em 2019. Ele chegou a auxiliar no pagamento dos salários de jogadores e funcionários quando o clube foi rebaixado.

A relação com Ronaldo também é antiga. O Supermercados BH foi o patrocinador máster e um dos grandes incentivadores financeiros do time. O empresário, por exemplo, bancou as obras de modernização da Toca da Raposa II, que passará a se chamar CT Pedro Lourenço após a reinauguração.

O Fenômeno adquiriu 90% da SAF do Cruzeiro por R$ 400 milhões em dezembro de 2021, quando a equipe estava na segunda divisão, assumindo também a dívida do clube, avaliada em R$ 1 bilhão. No início do ano passado, ele já havia negociado a venda de 20% das ações do futebol cruzeirense a Lourenço, aproximadamente R$ 90 milhões.

INÍCIO NO RAMO DE SUPERMERCADOS

Lourenço é natural de Paineiras, município localizado a cerca de 270 km de Belo Horizonte. Ele cresceu trabalhando na lavoura e em minas de carvão, ao lado do pai e dos nove irmãos. Após completar a maioridade, mudou-se para a capital de Minas Gerais, onde ingressou no setor varejista como carregador de caixas, encarregado de depósito, entre outras funções em mercados da região.

Aos 40 anos, em 1996, Pedro Lourenço inaugurou a primeira unidade do Supermercados BH. Atualmente, é a quinta maior rede de supermercados do País, com faturamento de R$ 14 bilhões em 2023, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).