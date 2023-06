Esporte Quem é Matías Rojas, meia paraguaio do Racing na mira do Corinthians

O Corinthians está próximo de acertar a contratação do meio-campista paraguaio Matias Rojas. Cobiçado por outras equipes, como Botafogo e Internacional, o jogador de 27 anos não quer renovar seu contrato com o Racing – vínculo se encerra no dia 30 de junho – e ficará livre a partir de então.

Rojas já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Corinthians foi o último a entrar na briga para ter o jogador, mas é o que está mais perto de anunciá-lo. Restam detalhes financeiros para acertar a contratação do paraguaio. O empecilho maior é o valor do salário. O Racing ainda tenta convencer o atleta a ficar. O gerente de futebol Alessandro embarca para a Argentina a fim de fechar o negócio.

Embora o Corinthians não tenha que pagar para tirar Rojas do Racing, uma vez que seu contrato está na iminência de terminar, o custo da operação é alto. Valorizado, o atleta exige cerca de R$ 15 milhões pelo pagamento de luvas e um salário anual de R$ 10 milhões líquidos. Ele entende viver a melhor fase de sua carreira e já recusou uma proposta do Botafogo porque não a considerou vantajosa.

A ideia de Rojas é definir sua situação nesta semana. Ele não entra em campo há mais de um mês e já manifestou seu desejo de deixar o Racing. Segundo o pai do atleta, Marcos Rojas, o filho recebeu propostas de times europeus também.

O Corinthians discute um contrato longo, de quatro anos, e teve o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo, que espera reforços para reerguer o time. A diretoria vê o paraguaio como a solução para os problemas de criatividade da equipe, muito dependente de Renato Augusto, muitas vezes indisponível devido às lesões.

Ainda que tenha atuado pelo Racing na Libertadores, se Rojas aceitar a proposta do Corinthians, ele poderá defender a equipe alvinegra no torneio a partir da fase de mata-mata. Isso, claro, se a equipe avançar até lá. A Conmebol permite que um jogador atue por dois clubes em etapas diferentes da competição.

QUEM É MATIAS ROJAS?

Natural de Assunção, capital do Paraguai, Matías Nicolás Rojas Romero foi revelado pelo Cerro Porteño. Aos 22 anos, ele se mudou para a Argentina para defender o Lanús, no qual teve curta e discreta passagem, com poucos jogos e apenas um gol. De lá, se transferiu para o Defensa y Justicia, pelo qual ganhou destaque.

Seus dez gols em 27 partidas chamaram a atenção do Racing, que contratou o paraguaio em 2020 por indicação de Eduardo Coudet, hoje técnico do Atlético-MG – na época, o clube argentino pagou U$$ 2,5 milhões por 50% dos direitos do atleta.

O armador veste a camisa 10 do time argentino, bate faltas e se destaca pelo habilidoso e potente pé esquerdo. Também tem como virtudes o passe, a condução de bola e a versatilidade, uma vez que pode jogar como segundo volante e pelas pontas. No momento, inclusive, tem atuado pelo lado direito.

Rojas tem 24 gols e 14 assistências em quatro temporadas com a camisa do Racing. Pela seleção paraguaia, marcou um gol. Em 2023, foi às redes sete vezes e deu um passe para seus companheiros marcarem. O gol mais célebre ele marcou ao finalizar antes da linha do meio-campo em abril, em partida da Libertadores contra o Ñublense.

Algo que preocupa os torcedores corintianos é o histórico de lesões de Rojas. O paraguaio se recupera de um problema no tornozelo direito e perdeu oito jogos do Racing na atual temporada. Em 2022, sofreu três contusões, três delas musculares e não esteve em campo em 16 partidas. No total, foram mais de três meses indisponível.