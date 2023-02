Esporte Quem é Luana Silva, a surfista que trocou bandeira do Havaí pela do Brasil

A equipe brasileira ganhou um importante reforço na disputa da Etapa de Sunset Beach do Circuito Mundial de surfe, no Havaí. Luana Silva, de 18 anos, começou a defender as cores do Brasil na disputa, substituindo a australiana Sophie McCulloch, que está lesionada. Nascida no Havaí, em Honolulu, Luana é filha de brasileiros, fala português com bastante sotaque e ganhou apoio de Tatiana Weston-Webb para trocar a bandeira do Estado norte-americano pela do País de seus familiares.

Os pais Fábio Silva e Tatiana Coelho revelam que Luana começou a gostar de surfe aos três anos. Tornou-se um hábito familiar ir à praia no fim do dia para aproveitar o mar. Com a instrução dos pais, a jovem foi introduzida à modalidade aos poucos. “Não foi uma percepção de talento, foi mais uma atividade em família, bastante divertida e prazerosa”, contou Fábio Silva, ao canal Off.

Em 2022, defendendo o Havaí, Luana participou da Etapa de Sunset e foi até as quartas de final. Novamente em Sunset, nesta segunda, avançou às oitavas na vice-liderança, com nota 10,94, um pouco menor do que os 11,50 de Carissa Moore. Tatiana Weston-Webb também avançou em segundo lugar da sua bateria, com nota 6,67, atrás da australiana Molly Picklum, que somou 8,16.

Na disputa do Challenger Series de 2022, Luana teve seu melhor resultado na Etapa de Sydney, na Austrália, em que alcançou a quinta colocação.

A brasileira disputa categoria no Circuito Mundial de Surfe desde 2016, quando tinha 12 anos. Já passou pela divisão Junior, Qualifying, Challenger e finalmente o Championship Tour, em que competem as principais surEm 2022, Luana também competiu na elite nas etapas de Pipeline, Bells Beach, Portugal e Margaret River. Em todas, caiu nas oitavas de final, ficando na nona colocação. Apesar de não ter vencido etapas até aqui, os resultados são vistos como promissores.fistas.