Esporte Quarteto do Uruguai completa quarta Copa do Mundo e iguala marca de Pedro Rocha

O empate de 0 a 0 entre Uruguai e Coreia do Sul nesta quinta-feira, teve um sabor especial para quatro jogadores da seleção uruguaia. Ao pisar no gramado do estádio Education City, Suárez, Godín, Cáceres e Cavani atingiram a marca de quatro Copas do Mundo com a camisa da Celeste igualando feito do ex-jogador Pedro Rocha.

O Mundial do Catar marca ainda o fim de uma geração com rodagem internacional já que o quarteto finaliza sua trajetória pelo Uruguai após participações nos mundiais da África do Sul, em 2010, Brasil, em 2014, Rússia em 2018 e a edição atual.

Pedro Rocha, considerado um dos maiores jogadores da história, e ídolo do São Paulo nos anos 70, também ostenta no currículo a marca de quatro Copas do mundo pelo país sul-americano.

Ele esteve presente nos Mundiais de 1962, no Chile, em 1966, na Inglaterra, em 1970, no México e, por fim, na Copa de 1974, na Alemanha. Na edição em que o Brasil foi tricampeão do Mundo, o Uruguai cruzou o caminho da seleção de Zagallo nas semifinais, mas acabou eliminado com derrota de 3 a 1.

Após o empate de 0 a 0 nesta quinta, o Uruguai volta a campo atrás de sua primeira vitória na próxima segunda-feira. O adversário da segunda rodada do Grupo H vai ser a seleção de Portugal.