Quartas de final do Paulistão têm ‘final antecipada’ e prometem surpresas

As quartas de final do Campeonato Paulista prometem duelos equilibrados e espaço para surpresas. Por força do regulamento, as duas melhores equipes da primeira fase terão de duelar em uma “final antecipada”. O líder Palmeiras vai enfrentar o segundo colocado São Bernardo com a vantagem de ser mandante.

Nesta segunda-feira, às 15h, dirigentes dos clubes classificados e da Federação Paulista de Futebol (FPF) se reúnem virtualmente para definir datas, horários e locais dos duelos.

PALMEIRAS x SÃO BERNARDO

Apesar de encarar o time sensação do Estadual, o Palmeiras terá pela frente um adversário que vive período turbulento. Eliminado precocemente da Copa do Brasil, o time do ABC perdeu um de seus principais jogadores, Vitinho, com uma grave lesão no joelho. Outro destaque é Chrystian Barletta. O jovem ponta de 21 anos é canhoto e tem negociações em andamento para reforçar o Corinthians.

O ponto forte do São Bernardo é o ataque, o segundo melhor do Paulistão, atrás apenas do São Paulo (23 a 21). No Palmeiras, é justamente o sistema ofensivo que preocupa Abel Ferreira. A média de gols da temporada 2023 é muito semelhante à que o clube obteve na campanha do último Brasileirão, em que acabou campeão, 1,7 gol por jogo. No entanto, o trio formado por Dudu, Rony e Endrick ainda não se encontrou. Giovani foi testado como alternativa ao jovem de 16 anos, mas não surtiu o efeito desejado.

SÃO PAULO x ÁGUA SANTA

O São Paulo vive situação semelhante e enfrentará o Água Santa, que teve campanha idêntica em pontos. Os comandados de Rogério Ceni vão atuar como mandantes por causa do saldo de gols. Mas há um porém. O show da banda britânica Coldplay no Morumbi tirou o duelo da casa do São Paulo. O Allianz Parque é uma possibilidade concreta.

Time com mais gols e finalizações no torneio, o São Paulo também tem um dos artilheiros da competição. O argentino Giuliano Galoppo anotou oito gols e divide a liderança da estatística com Róger Guedes, do Corinthians. O atleta tem conquistado a torcida, seja improvisado como centroavante ou atuando em sua posição de origem no meio de campo.

Os problemas com o número alto de desfalques atormentam o São Paulo. Contra o Água Santa, a equipe terá de fazer um preparo especial, porque vai duelar com um time que prioriza o embate físico e tem a segunda melhor defesa, sofrendo nove gols. A grande referência da equipe de Diadema é o experiente centroavante Bruno Mezenga, de 34 anos.

CORINTHIANS x ITUANO

O Corinthians liderou o Grupo C, o mais desigual do Paulistão. Na última rodada, três integrantes, Ituano, São Bento e Ferroviária, lutavam concomitantemente contra a queda para a Série A-2 e pela classificação. Ao fim, as equipes de Sorocaba e Araraquara foram rebaixadas, enquanto a Portuguesa se salvou com vitória sobre o Mirassol, de virada, no interior.

O Ituano despachou o Santos na última rodada e dá sinais de ter se reencontrado após o início ruim de temporada. O time de Fernando Lázaro, porém, somou dez pontos a mais que o rival das quartas e entra em campo como o grande favorito a avançar às semifinais. A cada rodada, a equipe alvinegra tem evoluído taticamente com o entrosamento refinado entre Renato Augusto, Róger Guedes, Yuri Alberto e Adson.

RED BULL BRAGANTINO x BOTAFOGO DE RIBEIRÃO PRETO

Eliminado pelo terceiro ano seguido na fase de grupos, o Santos agora se concentra na Copa do Brasil como preparação para o Brasileirão. Sem o time da Baixada, o último confronto das quartas será entre o Red Bull Bragantino, que passa por fase goleadora, e o Botafogo de Ribeirão Preto, que enfrenta jejum de quatro jogos sem vencer. A equipe de Bragança joga em casa.